Куда теперь можно поехать на отдых и что нужно учесть

За последние месяцы путешествия за границу из-за многочисленных санкций превратились для россиян в настоящий квест. Высокие цены на авиабилеты, закрытое воздушное пространство, сотни отмененных рейсов, трудности со снятием наличных, блокировка банковских карт – это только малая часть проблем, с которыми теперь придется иметь дело тем, кто захочет отдохнуть за рубежом. Но туроператоры уверенно заявляют, что спрос есть.
В силу совокупности определенных факторов, последовавших после спецоперации, спрос на заграничные туры у россиян пока не очень высокий, если сравнивать с «доковидными» временами.
«Люди опасаются "красных зон", которые порой возникают рядом с границами, сложной логистики перелета, так как привычных прямых авиарейсов из Владивостока за рубеж нет. Многие переживают за возможность пользования собственными картами за границей»,
– рассказывает Александр Оборожный, заместитель генерального директора туристического бюро «Ростконтракт».
Кроме того, хотя для российского туриста открыто большое количество стран, но вот отношение к нему часто там негативное. Это тоже отражается на спросе в части заграничного отдыха.
«Многие люди просто боятся перемещаться, куда-то далеко ехать в нынешней напряженной ситуации. Ну и общее падение доходов, конечно, играет свою роль. Отдых "благодаря" сложной логистике стал удовольствием недешевым»,
– комментирует Екатерина Изотова, генеральный директор ООО «Туристическая компания «Лаки Турс».
Международных рейсов из Владивостока просто нет, практически все перелеты теперь – через Москву. Часто с двойной пересадкой.
«Ждать возвращения чартеров "за 10 тыс. на две недели" – бессмысленно. Нужно принять реальность и просто подобрать наиболее удобный и экономически выгодный маршрут в сложившихся обстоятельствах»,
– говорит заместитель коммерческого директора «Билетур» Анна Шведова.
И все же люди путешествуют. Евгения Белянина, генеральный директор туристической компании «Диалог народов»:
«В этом году в качестве одной из самых привлекательных стран для приморских туристов стала Турция. Причем в отличие от прошлых лет наиболее активно покупаются туры не в Анталию, а в Бодрум, что на юго-западе Турции. Нередко такие туры объединяются со Стамбулом. Возможно, в связи с падением спроса на дорогие отели цены сейчас в отельном сегменте в достаточно доступном диапазоне. То, что стоило 300 тыс., сегодня можно купить за 200. Большинство туров продаются с включенной экскурсионной программой, это становится дополнительным бонусом к качественному отдыху. Кроме того, отмечу, что в Турции действуют карты российской платежной системы "Мир", а все ограничения, связанные с коронавирусом, были отменены с 1 июня текущего года».
Александр Оборожный отмечает, что стоимость самих туров в Турцию фактически не изменилась. Как и прежде, она зависит от звездности отеля, отдаленности его от моря, наличия акватерритории, услуг и других факторов.
«Например, трехзвездочный отель в Турции стоит около 35 тыс. руб., четыре звезды – в пределах 50 тыс., пять звезд – около 65 тыс. руб. Такую стоимость отдыха могут позволить себе многие российские граждане, вопрос только в усложнении перелетов для дальневосточников»,
– говорит Оборожный.
Кроме Турции, по словам Екатерины Изотовой, сегодня также часто выбирают ОАЭ, Мальдивы и Таиланд. Но попасть туда сложно – только через Стамбул, Сербию, страны Персидского залива или через Турцию.
«Это те немногочисленные страны, где все условия въезда относительно благоприятны. Ведь "открытая" страна – понятие довольно относительное. Таковой может считаться страна, где сняты все карантинные ограничения, как, например, в Сингапуре, но туда можно заехать только при наличии вакцины, одобренной ВОЗ, которую из российских туристов имеют единицы. Либо можно заехать в страну, имея наш «Спутник» или даже вообще без вакцины, но туда нет рейсов. Или просто в страну не открывают визы. На самом деле стран, где все условия въезда благоприятны, совсем немного, именно они и пользуются массовым спросом»,
– уверяет генеральный директор туркомпании «Лаки Турс».
Евгения Белянина:
«Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы и Бали только снимают коронавирусные ограничения, но спрос на отдых в эти страны уже заметен. Скорее всего, сезон откроется осенью. Также активизируется спрос по направлению во Вьетнам. Полагаю, заграничный отдых сегодня входит в активную фазу, и со временем будет все более активно развиваться».
Достаточно хороший по нынешним временам спрос на страны СНГ.
«Отмечу в этом году видимый рост спроса на страны ближнего зарубежья, особенно в дружественные россиянам страны. Большой популярностью пользуется дружелюбная Армения, заточенная под экскурсии и гастрономию. Значительно вырос спрос на Узбекистан, в который появились прямые рейсы. А вот интерес к Казахстану и Грузии не столь высокий. Был всплеск турактивности на отдых в Азербайджане, но заметно поутих»,
– рассказала Лариса Смирнова, коммерческий директор московской компании «Круизный дом».
Евгения Белянина:
«Что касается стоимости туров, они в зоне доступа туристов. Например, перелет из Владивостока в Москву обойдется в районе 15–20 тыс. руб. на одного человека. Около 40 тыс. (туда и обратно) стоит авиаперелет до Еревана. В среднем тур на двоих из Владивостока в Армению с экскурсиями на 10 дней будет стоить 150 тыс. руб., не считая оплаты перелета из Владивостока до Москвы».
Что касается Азии, то здесь ситуация непростая. «Китай по-прежнему закрыт для всего мира, в Корею и Японию сложный маршрут перелетов является серьезным препятствием.
«Особенно для дальневосточников, которым сложно перестроиться с двухчасового прямого рейса на долгий перелет через Москву в те страны, которые, по сути, в шаговой доступности от нашей границы. Для нас открыты Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Индонезия. Но перелеты только из Москвы, и то порой даже не с одной, а с двумя пересадками. Это очень дорого и долго. В целом ситуация такая: отсутствие прямых перелетов и привычного хаба в Южной Корее делает труднодоступной всю Азию, а скромный набор прямых рейсов из Москвы затрудняет нашим туристам доступ и в Европу»,
– сетует Анна Шведова из «Билетура».
Особенно интересная ситуация складывается с Японией.
«С одной стороны, эта страна открыта для туристов, с другой – добраться туда можно также только из Москвы через Тоху, авиасообщение из Владивостока закрыто. При этом туристические визы выдаются только по приглашению японского туроператора и только в составе организованной группы. Внутри страны любая группа людей, даже в составе двух человек, может передвигаться только на забронированном японской стороной транспорте. Такой отдых иначе как "золотым" не назовешь. Одним словом, страны к принятию российских туристов открыты, но в разрезе конкретно жителей ДФО про выездной туризм в массовом понимании говорить пока рано»,
– рассказала Анна Ганжа, директор по развитию компании «ТЕРРАТУР».
Лариса Смирнова:
«Сейчас открываются новые альтернативные авиасообщения через другие, помимо Москвы, города России. И только когда станет больше рейсов по международным направлениям, стоимость авиабилетов, а соответственно, и самого отдыха, начнет снижаться. Ведь по факту дорожают не сами турпутевки и даже не отели – дорого стало добираться до конечного места прибытия».