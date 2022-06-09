Куда теперь можно поехать на отдых и что нужно учесть

«В этом году в качестве одной из самых привлекательных стран для приморских туристов стала Турция. Причем в отличие от прошлых лет наиболее активно покупаются туры не в Анталию, а в Бодрум, что на юго-западе Турции. Нередко такие туры объединяются со Стамбулом. Возможно, в связи с падением спроса на дорогие отели цены сейчас в отельном сегменте в достаточно доступном диапазоне. То, что стоило 300 тыс., сегодня можно купить за 200. Большинство туров продаются с включенной экскурсионной программой, это становится дополнительным бонусом к качественному отдыху. Кроме того, отмечу, что в Турции действуют карты российской платежной системы "Мир", а все ограничения, связанные с коронавирусом, были отменены с 1 июня текущего года».