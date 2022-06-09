Как Молдова попала в списки лучших мест для туристов

Крошечную Республику Молдова, площадь которой меньше, чем Московская область, трудно назвать туристической Меккой Европы. Немногим путешественникам довелось лично побывать на территории юго-восточного государства, а некоторым и вовсе неизвестна его столица или хотя бы местоположение на карте. Однако те, кто посещал Молдавию, знают, что ее отсутствие в списке must see — это огромное упущение. В небольшой республике можно ознакомиться с культурой и обычаями сразу трех народов: молдаван, гагаузов и болгар, насладиться вкуснейшими винами и экзотичной едой, а потом в качестве экстрима переместиться в суровые будни брежневского социализма. Ну, а те, кому интересно, чем молдаване отличаются от румын, могут на денек смотаться в столицу румынской Молдовы город Яссы. Обо всем этом и о том, как провести в Молдавии достойные каникулы — в репортаже путешественника Игоря Ротаря для «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

История одна — историография разная

Видео дня

Молдавия — интересный пример государства, в котором политика начинала вмешиваться в историю. Единого мнения по поводу того, являются ли молдаване самостоятельным народом или же просто этнической группой румын, не существует. В начале XIX века румынские княжества Трансильвания, Валахия и Молдова принадлежали Турции. Как самостоятельное государство Румыния возникла лишь в 1859 году.

Однако еще в 1812 году России отошла часть княжества Молдова — Бессарабия. Новая граница, разделившая румын, прошла по реке Прут, признанной с той поры проклятой. Румыны Бессарабии подвергались сильной русификации. В их языке появилось множество русизмов. Слегка изменились даже фамилии. Так, например, в румынском варианте моя фамилия звучит как Ротару. Кстати, фамилию Ротарь раньше носила и знаменитая певица София Ротару.

Добраться до Молдавии сейчас непросто, однако при сильном желании вполне реально. Например, по воздуху с пересадкой в Стамбуле. Не стоит забывать, что сейчас из-за конфликта на Украине путешествие в Молдавию может быть небезопасным. Страна даже временно закрывала воздушное пространство для пассажирских самолетов. Поэтому поездку лучше отложить до стабилизации обстановки

Сегодня молдаване, ориентированные на Россию, считают себя отдельным народом, а те, кому ближе Запад, — румынами. Официальный язык в Молдове сейчас румынский, письменность не на кириллице, как в советское время, а на латинице. Правда, в быту по-прежнему говорят на молдавском, то есть румынском со множеством русизмов.

А вот в сепаратистском анклаве Приднестровье румынского не признают, здесь один из трех государственных языков — молдавский, и пишут здесь по-прежнему на кириллице. Но это все лишь небольшое лирическое отступление, которое дает понять, насколько разной может быть одна крошечная республика из-за политических распрей. И чтобы убедиться в этом на своем опыте, лучше всего самому приехать в юго-восточную европейскую страну.

Выпить и закусить

В столице республики — Кишиневе — исторических памятников почти нет. Пожалуй, единственный интересный объект — это музей в доме, где во время ссылки жил российский поэт Александр Пушкин. Но Кишинев приятен другим. Это очень зеленый город с множеством замечательных парков. Наиболее приятным из них считается центральный парк, у главного входа в который возвышается монумент одному из самых могущественных правителей Молдавского княжества Штефану чел Маре.

В начале 1990-х у этого памятника собирались сторонники объединения с Румынией, а русские, проходившие мимо, чувствовали себя неуютно. Здесь, хоть и редко, можно было услышать лозунги: «Чемодан, вокзал, Россия!», «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр». Но постепенно страсти улеглись, и сегодня вместо националистов здесь гуляют мамочки с детьми. Кстати, бродить по Кишиневу в любое время суток совершенно безопасно.

Другой примечательный парк, который очень полюбился местным — Valea Morilor. Поговаривают, что идея создать на этом месте сад с озером принадлежала Леониду Брежневу, который в свое время был секретарем Коммунистической партии Молдовы. В итоге главный архитектор города Роберт Курц оперативно разработал проект будущего парка, а кишиневские комсомольцы и молодежь выкопали водоем практически без использования спецтехники.

Благодаря им сегодня в Valea Morilor можно совершить вечерний променад по набережной Комсомольского озера, полюбоваться на каскадные лестницы, напиться воды из небольших родников и посетить Зеленый театр, в котором когда-то выступали группа «Машина времени» и Владимир Высоцкий.

Тем же, кого тянет к искусству и истории, советуют отправиться в Дом-музей Алексея Щусева, где периодически проходят выставки, или в отреставрированный Национальный музей искусств Молдовы. Кроме того, здесь есть Музей истории и этнографии, который горожане считают самым красивым во всей столице.

900 рублей в среднем стоит плотный обед в хорошем заведении Кишинева

Вдоволь нагулявшись по городу, нужно непременно отведать местного вина и самобытной молдавской кухни. Обязательно попробовать жаренные на гриле колбаски и мамалыгу — твердую кашу из кукурузной муки, которая подается с молдавской брынзой. Очень вкусны и здешние лепешки — плацинды. Они готовятся из тонкого теста с разнообразными начинками — капустой, творогом и зеленью.

Такой обед с вином будет стоить не больше 290 молдавских лей (около 900 рублей). Гостиницы в молдавской столице тоже недорогие, самый крутой отель обойдется в 1900 леев (около 6000 рублей) за ночь, но вполне приличный номер можно найти и за 400 леев (1300 рублей).

Но главное развлечение в окрестностях молдавской столицы — это винные подвалы, протяженность которых составляет десятки километров, а коллекции насчитывают миллионы бутылок вина. Один из таких подвалов, который называют Винным городом, даже внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Крупнейший винный подвал в мире Милештий Мичь протянулся под землей более чем на 200 километров, из которых для хранения вина используется около 50

Отведать вкуснейший напиток можно и винном туре, благо таковых в Молдавии предостаточно. Например, отправиться в шато Purcari, возведенное аж в 1827 году, или на винодельню Chateau Vartely, где можно арендовать виллу и провести полноценный отпуск среди виноградников, а за добротным красным вином лучше ехать на Asconi — большая часть продукции с этой винодельни идет на экспорт.

В гости к печенегам

После прогулок по столице и активных дегустаций стоит арендовать автомобиль (он обойдется примерно в 1,5-2 тысячи рублей в сутки) и поехать на юг республики. В полутора часах езды от Кишинева расположена столица гагаузской автономии (Гагауз Ери) Комрат. Гагаузы — тюркоязычный народ, исповедующий православие. Единой версии их происхождения нет. Кто-то считает, что они отюреченные болгары, другие утверждают, что это потомки печенегов.

Как только оказываешься в этом регионе, складывается ощущение, что и не выезжал из России. На табличках здесь надписи на кириллице, а люди между собой говорят по-русски (гагаузский знают в основном старики). Восполнить отсутствие самобытности можно в музее истории гагаузов, а также в одном из ресторанов с гагаузской кухней. Она основана на кочевом прошлом народа.

Мясо ягненка, готовящееся несколько часов в котелке и приправленное всевозможными ароматными травами, или ребра, обмазанные пастой чили и другими специями, суп чорбу с бараньими ребрами — все эти вкусности подают к столу в комратских ресторанах. Ну и, конечно, не стоит забывать о местных винах. По вкусу они ничуть не уступают молдавским.

Кстати, неподалеку от гагаузской столицы начинается «маленькая Болгария». Предки местных болгар переселись в российскую Бессарабию, спасаясь от турецкого ига. Язык молдавских болгар немного отличается от того, на котором говорят на их прародине, в нем много румынских слов. В их «столице», городке Тараклия, можно посетить музей болгарского быта, а потом поужинать в национальном ресторане.

Другая Молдова

При поездке в Молдавию в маршруте обязательно должен оказаться и город Яссы — один из крупнейших и старейших населенных пунктов Румынии. До него от Кишинева всего за 3,5 часа доезжает рейсовый автобус, а билет стоит около 300 леев (тысяча рублей).

3,5 часа занимает дорога на автобусе из Кишинева до румынского города Яссы

Город, как вечный Рим, лежит на семи холмах, каждый из которых увенчан православным храмом. Многие из них известны на всю Румынию — например, Митрополичий собор носит титул матери всех румынских церквей, а церковь Николая Чудотворца была местом помазания молдавских господарей.

Кстати, в Яссах живет несколько тысяч румынских русских. Это потомки липован — одного из направлений старообрядчества. В княжество Молдова они бежали в XVIII веке после реформ патриарха Никона. В Яссах даже сохранился липованский квартал, но сегодня там живут не только старообрядцы. В годы правления Николае Чаушеску липован пытались насильно ассимилировать, обучение в школе на русском языке было запрещено. Сегодня на липованском диалекте русского говорят люди старшего поколения, а молодежь чаще всего румыноязычна.

При Чаушеску в Румынии жили хуже, чем в Советской Молдавии. Когда в 1990 году я впервые побывал в Яссах, он произвел на меня жутковатое впечатление. «Революционные» граффити на стенах, пустые магазины, очереди возле столовых с бедным рационом. Люди были плохо одеты и не слишком вежливы. Толпы цыган почти в открытую пытались обворовать прохожих.

Чем-то — в первую очередь хамоватой развязностью людей — Румыния напоминала поздний агонизирующий СССР. Похожую атмосферу я наблюдал и в Албании. Но после вступления Румынии в Европейский союз ситуация существенно улучшилась. Теперь средняя зарплата в стране почти в три раза выше, чем в Молдове, а преступности почти не осталось.

Поэтому теперь Яссы — безопасный и очень дешевый (цены на все, включая отели, такие же, как в Кишиневе) туристический город. Но все-таки до настоящей Европы им еще далеко: на улицах по-прежнему грязно, а менталитет местных жителей скорее походит на советский, нежели на западный.

Назад в СССР

Туристов с Запада погружение в прошлое не отпугивает, а вовсе наоборот: подобные места для них — новая экзотика, возможность воочию увидеть обстановку, в которой они никогда не жили. Как-то в музее холодной войны в Лос-Анджелесе я повстречал довольно необычную американку. Дама была в майке с надписью Сhechnya. Оказалось, она с группой таких же сумасшедших иностранцев путешествовала по всему Северному Кавказу, от Дербента до Нальчика. Кроме того, она была в Северной Корее, но особенно ей понравилось в Приднестровье: «Там лучше, чем в других местах, сохранился дух СССР».

Желающих прикоснуться к истории в Штатах немало, и существуют даже специальные туристические фирмы, организующие поездки в страны, где сохранилась атмосфера социализма. В рекламных буклетах этих компаний Приднестровье описывается как государство, в котором по-прежнему витает дух брежневского СССР

Напуганные румынизацией жители Левобережной Молдовы, а также города Бендеры в 1990 году провозгласили Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику (ПМССР) — естественно, непризнанную официальным Кишиневом. Основной силой сепаратистов стал Объединенный совет трудовых коллективов Тирасполя, не скрывавший своих симпатий к коммунистической идеологии.

Когда в 1991-м я приехал в Тирасполь, столицу самопровозглашенной ПМССР, обстановка в городе была наэлектризована до предела. Создавалось впечатление, что люди забыли о своих домашних делах и живут лишь в нервном ожидании интервенции с правого берега.

На центральной площади города почти непрерывно шли митинги. Тысячи людей выкрикивали: «Приднестровье! Румынский фашизм не пройдет!» Периодически какая-нибудь дородная тетушка выбегала на середину площади и поднимала вверх руки: собравшиеся немедленно замолкали — это был знак, что человек просит слова. Было очевидно, что тираспольчане наслаждались такой стихийной демократией, ощущали себя вершителями истории. Атмосфера всеобщего возбуждения настолько захватывала, что даже я помимо своей воли начинал сочувствовать митингующим.

В Тирасполе тех лет я впервые столкнулся с ностальгией по СССР, попыткой законсервировать уходящую эпоху. Эпитеты «советский» и «социалистический» в названии непризнанной республики были далеко не единственными приметами советского времени в жизни горожан. Любовь к уходящей эпохе здесь проявлялась даже в мелочах: молодожены по-прежнему возлагали цветы к памятнику Ленину, а местные школьницы носили классическую советскую школьную форму (с белыми колготками и фартуком). «Это у вас там в Москве кооперативы открывают да Ленина поносят. А у нас как было все по-старому, так и останется!» — со слезами на глазах говорил мне ветеран Великой Отечественной.

Привет, капитализм!

Сейчас страсти в непризнанной республике поутихли, люди больше озабочены повседневными бытовыми проблемами. Теперь непризнанное государство называется Приднестровская Молдавская Республика. Прилагательные «советский» и «социалистический» из названия, конечно, исчезли, но вот флаг и герб непризнанного государства по-прежнему с серпом и молотом — точная копия флага и герба Молдавской Социалистической Республики. Паспорт гражданина ПМР (с серпом и молотом) тоже очень напоминает советский.

Граница Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) находится в часе езды от Кишинева. Пограничный пункт вполне основательный, а для того, чтобы попасть в непризнанное государство, необходимо предъявить заграничный паспорт

На территории ПМР уже не встретишь надписи на латинице. Здесь пишут по-молдавски кириллицей. В Приднестровье три государственных языка: русский, украинский и молдавский. Кстати, ПМР — это единственное место в мире, где официально используется молдавский, в Молдавии же официальный язык — румынский. Впрочем, в действительности в Приднестровье говорят только по-русски.

Какого-то особого советского духа здесь уже не ощущается. Да, в этом месте много советских памятников и монументов, но ведь это характерно для многих российских городов. Единственное, что здесь чувствуется, так это явно выраженные пророссийские настроения, консерватизм политических взглядов и любовь к Владимиру Путину. Но это опять же характерно и для российской провинции.

В целом Приднестровье постепенно становится капиталистическим государством. Об этом можно судить хотя бы по ассортименту в местных магазинах. Однако расплатиться в них можно только местной валютой, молдавский лей и другие иностранные деньги здесь не принимают.

Кстати, в Приднестровье туристы едут не только чтобы поохотиться за призраками уходящего социализма. В городе Бендеры есть одна из самых известных средневековых крепостей страны, построенная во времена Оттоманской империи по приказу султана. До наших дней она сохранилась в отличной форме, а внутри есть экспозиция, в которой рассказывается об истории старинного оборонительного сооружения.

Ну и, конечно же, стоит искупаться в Днестре, а при желании даже присоединиться к байдарочному сплаву по главной реке республики. Классический маршрут в Приднестровье составляет 25 километров — от Бендер до Тирасполя. Однако предлагают и более серьезные туры, которые организуют компании в Кишиневе. Их стоимость зависит от длительности и сложности маршрута. Например, четырехдневный сплав по Днестру из столицы обойдется в 300-350 евро.

***