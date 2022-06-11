Что каждому обязательно стоит увидеть в Абхазии

Даже если вы не планируете отпуск в Абхазии, то посетить ее хотя бы одним днем вы сможете, отправившись и на российский юг. На курортах нашего черноморского побережья очень распространены экскурсии в соседнюю страну. Короче всего дорога до Абхазии будет из Сочи - буквально несколько минут из Адлера до границы России и Абхазии, и вот, вы уже в другой стране. Кстати, пройти через границу можно и с российским паспортом.

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Конечно, если вы поедите в Абхазию с экскурсией, имеет смысл брать обзорную, но, на самом деле, гораздо удобнее будет отправиться туда своим ходом. На это есть достаточно причин: вы не зависите от группы людей, не ограничены жестко никакими временными рамками, сами строите маршрут и распределяете, в каком месте остановиться на подольше, а что вообще можно пропустить. Однако не у всех есть возможность отправиться в Абхазию на своем транспортном средстве, потому в нашем материале мы опишем основные точки, которые вы можете посетить как с экскурсионной группой, так и самостоятельно.

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Гагра

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Обычно, первая остановка на маршруте - Гагра - курортная столица Абхазии. Она находится всего в 25 километрах от границы с Россией. В Гагре стоит посмотреть знаменитую Колоннаду, одну из главных достопримечательностей всей страны, популярную еще и потому, что она снята во многих советских фильмах.

Особое внимание туристов также привлекает замок принца Ольденбургского, который будто "парит" над городом, благодаря месту своей постройки. Считается, что именно с принца началась история курорта.

В Гагре множество парков, которые достойны внимания туристов, благодаря потрясающей природе, и смотровых площадок. Одни из лучших здесь - у горы Мамзыхша.

Новый Афон

Svetlana Grechkina/wikimedia.org

Город, который не стоит проезжать мимо, если вы попали в Абхазию - в нем есть, что посмотреть. И таких интересных мест там хватит и для 5 дней отдыха, однако если у вас в запасе всего один, то в первую очередь направьтесь в Новоафонский мужской монастырь. Только стоит учитывать, что посещать всем желающим его можно со среды по воскресенье с 12:00 до 18:00.

Помимо монастыря, успейте посмотреть новоафонские пещеры и искусственный водопад.

Сухум

Marco Fieber/Flickr

Столица Абхазии - город Сухум. Он достоин того, чтобы вы до него доехали как минимум по той причине, что возраст города заслуживает уважения - его истории уже более 2500 лет.

Там стоит посетить ботанический сад - это один из древнейших садов всего Кавказа. Многочисленные набережные, фонтаны, памятники, и, снова, колоннада. Резиденция президента Абхазии тоже находится в Сухуме.

Но, как бы пафосно это ни звучало, никакие из этих городов не смогут затмить главного туристического магнита Абхазии - озера Рица.