Россиянка сравнила ранее любимый отель в Турции с муравейником

Российская туристка спустя три года вернулась отдыхать в любимый отель Турции и описала его словами «многое стало хуже». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как рассказала путешественница, главным изменением стало объединение двух соседних отелей в один. Так, новую территорию она сравнила с большим муравейником: туристы были распределены по курорту неравномерно, лежаков и мест у бассейна всем не хватало, а в ресторанах и аквапарках были очереди.

«Стало меньше персонала, нет комплиментов при заселении — раньше нам как постоянным туристам давали или сертификаты на массаж, или фирменные сумки, полотенца и халаты с логотипом отеля»,

— пожаловалась читательница портала.

Тем не менее, туристка считает, что отель предлагает «неплохой, классический отдых по-турецки»: тур «все включено» на восемь ночей на двоих обошелся ей в 132 тысячи рублей. Например, она похвалила разнообразный выбор блюд в ресторане и инфраструктуру отеля.

«Магазинов и сувенирных лавок на территории отеля много. Торгуйтесь и купите все намного выгоднее, чем в городе. Везде принимают к оплате карту "Мир", все покупали только по карте, ни разу не пришлось снимать наличные, даже экскурсии оплачивали картой»,