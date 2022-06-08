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2 часа назад

Россиянка сравнила ранее любимый отель в Турции с муравейником

Lenta.ru

Российская туристка спустя три года вернулась отдыхать в любимый отель Турции и описала его словами «многое стало хуже». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка сравнила ранее любимый отель в Турции с муравейником
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказала путешественница, главным изменением стало объединение двух соседних отелей в один. Так, новую территорию она сравнила с большим муравейником: туристы были распределены по курорту неравномерно, лежаков и мест у бассейна всем не хватало, а в ресторанах и аквапарках были очереди.

«Стало меньше персонала, нет комплиментов при заселении — раньше нам как постоянным туристам давали или сертификаты на массаж, или фирменные сумки, полотенца и халаты с логотипом отеля»,

— пожаловалась читательница портала.

Тем не менее, туристка считает, что отель предлагает «неплохой, классический отдых по-турецки»: тур «все включено» на восемь ночей на двоих обошелся ей в 132 тысячи рублей. Например, она похвалила разнообразный выбор блюд в ресторане и инфраструктуру отеля.

«Магазинов и сувенирных лавок на территории отеля много. Торгуйтесь и купите все намного выгоднее, чем в городе. Везде принимают к оплате карту "Мир", все покупали только по карте, ни разу не пришлось снимать наличные, даже экскурсии оплачивали картой»,

— рассказала девушка.

Заграница,
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