Правила въезда в Казахстан для россиян в 2022

На территорию республики Казахстан россияне могут въехать через сухопутную границу, а также прилететь самолетом. Если вы планируете въезжать с территории России в Казахстан меньше, чем на 90 дней, то загранпаспорт и виза вам не потребуются. Однако если вы планируете оставаться дольше, чем три месяца, то вам необходимо будет зарегистрироваться в миграционной службе.

Правила въезда в Казахстан для россиян

Видео дня

По состоянию на 7 июня, граждане России могут пересекать государственную границу республики Казахстан без предъявления документов об особом основании посещения страны, это правило действует с 11 апреля 2022 года. Также без предъявления дополнительных документов в Казахстан могут въезжать граждане стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, в список стран входят:

Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Египет, Индия, Иран, Катар, Кувейт, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Южная Корея.

Также нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Также можно было предъявить справку о вакцинации или ревакцинации. Все справки могут быть оформлены на английском, русском и казахском языке.

Однако 7 июня прошло заседание межведомственной комиссии, которая занималась ограничениями COVID-19. Она приняла решение отменить предъявление ПЦР-тестов на коронавирус для въезжающих иностранцев. Также не нужно предъявлять справку о полном курсе вакцинации или ревакцинации от коронавируса. Правила вступают в силу с 8 июня.

Также для туристов открываются закрытые и временно закрытые пограничные пункты пропуска. Теперь в Казахстан можно въехать на автомобиле через любой пограничный пункт.

Казахстан: на чем можно въехать

До Казахстана можно добраться на самолете, поезде и перейти сухопутную границу. Регулярные и рейсы летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Омска в крупные города Казахстана. Перелет из столицы в Алматы займет 4,5 часа. В Нур-Султан – 3,5 часа. Из многих регионов России придется лететь с пересадкой. Поезд также ходит из Москвы, дорога занимает три дня.

Из приграничных городов России до Казахстана можно доехать на электричке. Все электрички ходят по расписанию, время в пути составляет от 3 до 4,5 часов. Всего их несколько:

Макушино-Петропавловск

Троицк-Кустанай

Омск-Петропавловск

Какие действуют ограничения в Казахстане

Казахстан разделен на красную, желтую и зеленую зоны. Это зависит от количества заболевших. Сейчас все регионы находятся в «зеленой зоне». С 24 марта можно не носить маски в общественных местах, но, если вы попадете в медицинское учреждение, маску придется все-таки надеть.