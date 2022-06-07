Россиянам напомнили правила поведения в Иране

В первую очередь для въезда в Иран, который недавно открылся для всех туристов (невакцинированным путешественникам понадобится ПЦР-тест), потребуется оформить визу — она выдается в иранском консульстве или по прилете в аэропорту при наличии электронного приглашения, оформленного в МИД республики. Стоимость документа составляет около 80 евро (5,1 тысячи рублей), при этом в загранпаспорте не должно быть штампа о посещении Израиля в течение последних 12 месяцев.