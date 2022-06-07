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11 минут назад

Россиянам напомнили правила поведения в недавно открывшейся арабской стране

Lenta.ru

Российским туристам для посещения Ирана следует соблюдать определенный дресс-код и отказаться от употребления алкоголя. Правила поведения в исламской республике напомнили специалисты TourDom.

Россиянам напомнили правила поведения в Иране
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь для въезда в Иран, который недавно открылся для всех туристов (невакцинированным путешественникам понадобится ПЦР-тест), потребуется оформить визу — она выдается в иранском консульстве или по прилете в аэропорту при наличии электронного приглашения, оформленного в МИД республики. Стоимость документа составляет около 80 евро (5,1 тысячи рублей), при этом в загранпаспорте не должно быть штампа о посещении Израиля в течение последних 12 месяцев.

Самые строгие ограничения касаются алкоголя: в арабской стране действует сухой закон, ввозить алкоголь запрещено. Помимо этого, женщинам запрещено надевать откровенные или обтягивающие наряды: руки и ноги должны быть полностью прикрыты, на голове нужно носить платок. Мужчинам следует ходить в длинных брюках и рубашках выше локтя.

«На сегодня прямые регулярные рейсы из Москвы в Тегеран выполняют Mahan Airlines из Внуково, а также "Аэрофлот" и Nordwind — из Шереметьево. Время в пути составит порядка четырех часов. Также допуски на осуществление полетов есть у "Победы"»,

— рассказали в TourDom.

Заграница,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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