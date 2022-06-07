Турецкие курорты, где отдыхает мало россиян

Турция стала традиционным местом отдыха для россиян благодаря тому, что там есть дешевые курорты с хорошими отелями, где можно хорошо провести свой отпуск. Кроме того, большая часть населения, занятая в туристическом секторе, свободно разговаривает на русском, что повышает лояльность туристов из России. Однако не все турецкие курорты пользуются популярностью у россиян, поэтому некоторые туристы выбирают не самые “заезженные курорты”, чтобы по-настоящему почувствовать себя за границей. В материале “Рамблера” — курорты Турции, где мало российских туристов.
Этот курорт расположен на побережье Эгейского моря и традиционно сюда приезжают жители европейских городов. Однако едут сюда не за тем, чтобы купаться на море, а для размеренного городского отдыха. Чаще всего европейцы приезжают сюда в сентябре-октябре, несмотря на ветреную погоду. Они гуляют по городу, сидят в кафе и наслаждаются природой. Летом здесь жарко, поэтому отдых идеально подойдет для пляжа. Здесь их не так много, так как Кушадасы — портовый город. Отсюда часто уплывают круизы, здесь расположена большая пристань для яхт, которая считается отдельной достопримечательностью. Из города можно доехать на экскурсию по античным руинам, а также посетить старинную крепость.
На месте этого курортного города раньше находилась территория Греции, и об этом дает знать архитектура и устройство города. Чешме не похож на классическую Турцию, больше напоминает европейский приморский курорт. Здесь много термальных источников, и отельеры этим пользуются. Довольно много гостиниц построено так, что вода из источников поступает в их спа-зоны. Если вы соскучились по европейским курортам, то езжайте в Чешме. Здесь есть и бюджетные отели эконом-класса и настоящие роскошные бутик-отели. Можно даже остановиться в Каравансарае, построенном одним из султанов.
Это небольшая и не самая примечательная деревня в Турции, но туристы зря обходят ее стороной. Она расположена в знаменитой Голубой лагуне, а на пляже здесь лежит белоснежный песок, так что туристы ощущают себя здесь, как в фильме или в рекламе тропического курорта. Здесь же начинается Ликийская тропа, которая идет через все побережье Турции, а рядом с деревней расположен заповедный парк “Долина бабочек”. Так что если вы думаете, что на этих курортах нечем заняться, то вы сильно ошибаетесь. Буквально около каждого из них есть интересная достопримечательность, которая стоит вашего внимания.