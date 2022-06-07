Турецкие курорты, где отдыхает мало россиян

Турция стала традиционным местом отдыха для россиян благодаря тому, что там есть дешевые курорты с хорошими отелями, где можно хорошо провести свой отпуск. Кроме того, большая часть населения, занятая в туристическом секторе, свободно разговаривает на русском, что повышает лояльность туристов из России. Однако не все турецкие курорты пользуются популярностью у россиян, поэтому некоторые туристы выбирают не самые “заезженные курорты”, чтобы по-настоящему почувствовать себя за границей. В материале “Рамблера” — курорты Турции, где мало российских туристов.

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Кушадасы

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Этот курорт расположен на побережье Эгейского моря и традиционно сюда приезжают жители европейских городов. Однако едут сюда не за тем, чтобы купаться на море, а для размеренного городского отдыха. Чаще всего европейцы приезжают сюда в сентябре-октябре, несмотря на ветреную погоду. Они гуляют по городу, сидят в кафе и наслаждаются природой. Летом здесь жарко, поэтому отдых идеально подойдет для пляжа. Здесь их не так много, так как Кушадасы — портовый город. Отсюда часто уплывают круизы, здесь расположена большая пристань для яхт, которая считается отдельной достопримечательностью. Из города можно доехать на экскурсию по античным руинам, а также посетить старинную крепость.

Чешме

На месте этого курортного города раньше находилась территория Греции, и об этом дает знать архитектура и устройство города. Чешме не похож на классическую Турцию, больше напоминает европейский приморский курорт. Здесь много термальных источников, и отельеры этим пользуются. Довольно много гостиниц построено так, что вода из источников поступает в их спа-зоны. Если вы соскучились по европейским курортам, то езжайте в Чешме. Здесь есть и бюджетные отели эконом-класса и настоящие роскошные бутик-отели. Можно даже остановиться в Каравансарае, построенном одним из султанов.

Олюдениз