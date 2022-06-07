Правила для туристов в Иране: что нужно знать

После запуска прямых рейсов в Иран читатели TourDom.ru задаются вопросами: какие правила и ограничения там действуют для туристов и на что обратить внимание. Редакция составила памятку.

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Правила въезда

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Для посещения Ирана иностранным туристам старше 12 лет понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета или сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе и «Спутником V». В самолете необходимо также заполнить анкету Self-declaration Form, содержащую вопросы о симптомах простуды и самочувствии.

Виза

Для россиян, прибывающих в составе организованных групп по линии туроператоров, действует безвизовый режим. В свою очередь, индивидуальным путешественникам нужна турвиза. Она выдается в иранском консульстве или по прилете в аэропорту при наличии электронного приглашения, оформленного в МИД Ирана. Стоимость – около 80 евро, оплата только наличными. При этом срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев. Во въезде может быть отказано гражданам, посещавшим Израиль за последние 12 месяцев.

Как добраться

На сегодня прямые регулярные рейсы из Москвы в Тегеран выполняют Mahan Airlines из Внуково, а также «Аэрофлот» и Nordwind – из Шереметьево. Время в пути составит порядка 4 часов. Также допуски на осуществление полетов есть у «Победы».

Где остановиться

Некоторые туристы бронируют один отель на весь период поездки. Другие – сразу несколько гостиниц в разных городах, предусмотренных в маршруте. Ваучер на проживание можно оформить через российских туроператоров или сервисы по подбору и оплате размещения за рубежом. В иранских отелях редко встречаются бассейны, тем более открытые.

Деньги

Платежные карты Visa и MasterCard в Иране не популярны. Обычно платят наличными. Обменивать валюту предпочтительнее в обменниках или в отделениях банков. За 1 доллар дают около 42 300 иранских риалов (1000 IRR = 1,5 ₽). Практически всегда цены на рынках и в магазинах указываются в туманах. Один туман равен 10 риалам.

Дресс-код

Женщины в Иране обязаны почти полностью прикрывать руки и ноги. На голове нужно носить платок – русари. Нельзя надевать откровенные или обтягивающие наряды. В свою очередь, мужчины должны прикрывать руки выше локтя, а ходить только в длинных брюках, не в шортах. Туристам также необходимо придерживаться этих правил.

Алкоголь

В стране действует сухой закон. Ввозить алкоголь запрещено. Путешественники отмечают, что приобрести спиртные напитки все-таки можно – в частном порядке и за очень большие деньги.

Пляжи

Пляжи делятся на мужские и женские. На Каспии комфортных условий для купания очень мало. Часто береговая зона загрязнена. Однако в Персидском заливе есть курорт – остров Киш с золотистыми песками и коралловым рифом. Сюда съезжаются как сами иранцы, так и иностранные гости.

Экскурсии

Большинство туристов приезжают в Иран именно за богатой экскурсионной программой. Помимо самого Тегерана, путешественникам рекомендуется посетить Шираз, Исфахан, Кум, Тебриз, Язд, Хамадан, провинцию Западный Азербайджан и другие. В стране немало и природных достопримечательностей, таких как озера Мехарлу и Урмия, водопад Шеви, пустыни Деште-Кевир, Деште-Лут, Маранджаб и т. д. В Иране даже есть горнолыжные курорты – Дизин, Шемшак и Тачаль.