Сколько стоят билеты в Европу через Стамбул или страны Балтии

Цены растут, но туристы продолжают летать через Турцию

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Средняя цена билета Москва — Стамбул и обратно в июле составляет 30 000 рублей “Аэрофлотом” и 60 000 рублей Turkish Airlines. Дальнейшие сегменты тоже обойдутся недешево.

Видео дня

Например, билет Стамбул — Барселона и обратно стоит в среднем в 32 000 рублей.

В Париж из Стамбула можно слетать примерно за ту же сумму, билеты в Рим стоят немного дешевле — около 20 000 рублей.

Таким образом, путешествие в Европу с пересадкой в Стамбуле в июле с вылетом из Москвы будет стоить в среднем 60 000 рублей. Но многие туристы готовы платить эту сумму (и даже больше) за удобную стыковку и простоту в оформлении билета.

Популярность набирает и другой маршрут — через города Прибалтики. В июле цены остаются существенно ниже “турецких”. Например, в Барселону , Рим и Париж и обратно из Вильнюса можно улететь за 13 — 15 000 рублей. Имеет смысл мониторить предложения лоукостеров: Ryanair, Wizz Air и других. Есть шанс улететь в Милан за рекордные 4500 рублей. До Вильнюса путешественники добираются на автомобиле или автобусом из Минска — он стоит от 1500 до 2000 рублей и идет 4-5 часов. Кроме шенгенской визы ничего не требуется. Очевидцы предупреждают, что на границе возможны очереди до 3-4 часов — поэтому авиабилеты на следующий сегмент не стоит брать “впритык”. Путь в Европу из Таллинна еще дешевле. Билеты в Рим и Париж можно купить за 6 — 7 000 рублей.

Правда, в Таллинн россиянам попасть сложнее, чем в Вильнюс. При выезде из РФ могут спросить обоснование поездки в Эстонию. Популярный вариант — “лечение”, оплаченный санаторий или спа-отель с медицинской базой. Срок не регламентируется, можно пробыть в Эстонии один-два дня, а затем улететь дальше в Европу.

Еще один доступный россиянам хаб — Белград. Например, в Париж из него можно улететь в среднем за 10 — 11 000 рублей.

Проблема в том, что билеты Москва — Белград сейчас недешевы (60 — 70 тысяч рублей туда-обратно), поэтому выгодного путешествия в Европу из столицы Сербии не получится.

Как ни странно, через Дубаи и Бахрейн в Европу сейчас можно улететь бюджетнее, чем через Стамбул. Например, билет Москва — Париж и обратно у Gulf Air с пересадкой в Манаме обойдется всего в 28 000 рублей.