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34 минуты назад

На Гоа в Индии теперь можно будет путешествовать вертолетом

TURIZM.RUиещё 2

Эксперты считают, что вертолетный туризм позволит туристам не только быстрее и удобнее добраться до Гоа, но и исследовать его внутренние районы, как никогда раньше.

На Гоа в Индии теперь можно будет путешествовать вертолетом
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

После первого удачного опыта в Махараштре и Карнатаке BLADE India стремительно расширяет территорию своего присутствия в стране. Гоа действительно становится более доступным.

Вертолеты BLADE доставят туристов из аэропорта Гоа в Северный и Южный Гоа. Достаточно просто забронировать место в вертолете на официальном сайте или через приложение. Перелет займет всего несколько минут.

Путешественники также могут заказать короткие прогулки на вертолете продолжительностью 10–15 минут, чтобы полюбоваться прекрасными видами Гоа с высоты. Есть возможность арендовать весь рейс целиком, и стартовать не только из пределов Гоа, но и из соседних городов, таких как Мумбаи, Пуна и других. Приземлиться также можно на других площадках. Это, к примеру, Сурла и Санкуелим в Северном Гоа.

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