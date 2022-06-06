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1 час назад

Юная пассажирка едва не погибла в самолете из-за действий попутчика

Lenta.ru

Юная пассажирка авиакомпании British Airways едва не погибла в самолете из-за действий попутчика. Об этом рассказала мать пострадавшей, пишет Daily Mail.

Пассажирка самолета едва не погибла из-за действий попутчика
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 39-летней Джоанны Джонс (Joanna Jones), инцидент произошел на борту самолета, который следовал с острова Антигуа в Лондон. Во время посадки экипаж попросил пассажиров не есть орехи, поскольку у одной из туристок сильная аллергия, однако после взлета мужчина в десятом ряду открыл пачку арахиса. При этом турист проигнорировал бортпроводников, которые несколько раз просили его убрать снеки.

Спустя несколько минут после этого 14-летняя дочь Джоанны Джонс, Поппи (Poppy), начала задыхаться из-за аллергической реакции и потеряла сознание. Тогда мать сделала ей два укола адреналина, а медсестра, которая летела тем же рейсом, помогла стабилизировать состояние девочки с помощью бортовой кислородной маски из аварийной аптечки. После прибытия в аэропорт Лондона Поппи была срочно доставлена в больницу.

«Это был кошмар для всех нас, я думала, что она может умереть», — поделилась Джонс.

Представитель British Airways извинился за доставленные семье неудобства и заверил, что безопасность и благополучие клиентов является приоритетом их компании.

«Мы очень серьезно относимся к проблеме аллергиков. Наш экипаж позаботился о клиенте, у которого на борту возникла аллергическая реакция, и организовал вызов парамедиков прямо к трапу самолета», — заявил он.

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