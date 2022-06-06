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2 часа назад

Индонезия планирует выпускать специальные визы для привлечения удаленных работников

Газета.Ru

В Индонезии могут запустить проект, предусматривающий выдачу специальных виз на пять лет тем, кто планирует жить в стране, работая при этом удаленно на компании за ее пределами. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на интервью министра туризма страны Сантьяги Уно.

Индонезия начнет выпускать специальные визы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Уно, министерство туризма рассматривало возможность выдачи таких виз еще в начале 2021 года. Предполагалось, что их будут получать люди, желающие проживать в Индонезии и при этом работать дистанционно на компании других государств — документ позволял бы оставаться в стране до пяти лет, не платя налогов. Однако запустить проект не получилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Теперь, когда пандемия взята под контроль и все министерства работают сообща, решая все, от вопросов здравоохранения до миграционных проблем, мы уверены, что наступило подходящее время вновь заняться этой идеей",

— цитирует министра SCMP.

Отмечается, что в министерстве туризма Индонезии надеются привлечь введением пятилетних виз, развитием эко-туризма и спортивными мероприятиями 3,6 млн гостей, что позволит создать 1 млн рабочих мест. Ранее стало известно, что российские туристы смогут оформить визу в Индонезию по прибытии за 35 долларов.

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