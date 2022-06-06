Индонезия начнет выпускать специальные визы

В Индонезии могут запустить проект, предусматривающий выдачу специальных виз на пять лет тем, кто планирует жить в стране, работая при этом удаленно на компании за ее пределами. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на интервью министра туризма страны Сантьяги Уно.

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По словам Уно, министерство туризма рассматривало возможность выдачи таких виз еще в начале 2021 года. Предполагалось, что их будут получать люди, желающие проживать в Индонезии и при этом работать дистанционно на компании других государств — документ позволял бы оставаться в стране до пяти лет, не платя налогов. Однако запустить проект не получилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Теперь, когда пандемия взята под контроль и все министерства работают сообща, решая все, от вопросов здравоохранения до миграционных проблем, мы уверены, что наступило подходящее время вновь заняться этой идеей",

— цитирует министра SCMP.