«Каждый новый отель в Египте – это маленький праздник»

Турагенты рассказали редакции TourDom.ru, почему очень ждут открытия нового отеля Sunrise Meraki Resort в Шарм-эль-Шейхе.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Планируется, что он будет высокого уровня, веселый и тусовочный»,

– говорит Екатерина Бежанова («Онлайн Турс»).

«В Египте очень мало новых гостиниц, поэтому открытие каждого – это маленький праздник»,

– добавляет Любовь Воронина («Слетать.ру»).

В сети Sunruse уже есть очень популярный у молодежи 4-звездочный отель Meraki Resort в Хургаде. В отличие от большинства курортных гостиниц, ориентированных на семейный отдых, он принимает только гостей старше 16 лет. На сайте его позиционируют как «первый клубный бохо-отель на Ближнем Востоке с самым большим пляжем на Красном море», который «захватит в плен богемные души». Предполагается, что новый объект в Шарм-эль-Шейхе будет работать в той же концепции.

Еще один отель, на который обратили внимание турагенты, – Xanadu Makadi Bay 5*, открылся весной этого года в Хургаде. Он принадлежит к известной сети Xanadu, которая управляет востребованными гостиницами в Турции. Наверняка новый премиальный вариант будет интересен туристам.

Пользуются спросом и отели, открытые после реновации в прошлом году: Rixos Premium Magawish 5* в Хургаде и Albatros Laguna Vista 5* в Шарм-эль-Шейхе.

Представители туркомпаний сошлись во мнении, что отельная база в Египте в целом устарела, поэтому новые объекты очень актуальны.

«Некоторые гостиницы и раньше не были высокого качества. Но после пандемии, когда на курортах отдыхали местные туристы по социальным программам, номера оказались просто ушатаны»,

– рассказал один из турагентов.