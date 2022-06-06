В Турции рассказали, стоит ли ждать повышения цен на отдых

С 1 июня в Турции существенно подорожали электроэнергия (на 15%), бензин (на 13%) и природный газ (на 30%). Как это отразится на стоимости услуг отелей и ресторанов? Узнали у представителей бизнеса.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Так как начинается жара, вынуждены включать кондиционеры, расход электроэнергии растет, приходится пересматривать меню и повышать стоимость блюд»,

– говорит Елена, совладелица ресторана в Анталье.

По ее словам, подорожание энергии и бензина потащило вверх и цены на продукты. «Даже обычная вода стала дороже на 2 лиры за 19-литровую бутылку. Воду из-под крана у нас никто не пьет: много фтора». Все это приводит к тому, что отдельные позиции в меню пришлось поднять на 20%, хотя в марте их уже повышали.

По мнению специалистов, так же могут поступить и владельцы небольших турецких отелей. Однако крупные гостиницы готовят бюджет заранее и вряд ли будут пересматривать тарифы.

«Контракты с туроператорами были заключены еще в прошлом году! Так что никакого изменения уже быть не может»,

– уверен глава TBS Group Рашад Мамедов.

Представитель Pine Beach Hotel Яна Саяфарова подтвердила, что рост коммунальных платежей, подорожание продуктов и др. закладывают в бюджет заранее. Однако в начале 2022 года из-за резкого повышения цен были вынуждены сделать исключение: бюджет скорректировали.

«Не думаю, что руководство вновь будет его пересматривать. Прайсы прописаны в контрактах, их менять нельзя, – говорит специалист. – Просто будем стараться продавать без дополнительных скидок или их уменьшим».

Отельеры отмечают, что значительно повышать цены гостиницы не могут из-за высокой конкуренции в Анталье: «Поток туристов сейчас не такой, как хотелось бы, нам важен каждый гость».