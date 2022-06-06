Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов

Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?

Помните, что выход есть всегда

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За последние несколько месяцев число доступных россиянам туристических направлений сократилось в разы. Некоторые государства перестали выдавать визы, куда-то можно добраться только с несколькими пересадками и за сотни тысяч рублей, в ряд стран не имеет смысла ехать без наличной валюты, достать которую довольно непросто. Тем не менее остается много мест, где российских туристов по-прежнему ждут. «Лента.ру» в рамках проекта «Что делать?» рассказывает об альтернативах закрывшимся странам.

Присмотритесь к Турции. Там есть не только all inclusive

Грецию, Черногорию, Хорватию и другие средиземноморские курорты, куда добираться стало сложнее, заменит Турция. На побережье страны расположено множество небольших городков, где пляжный отдых можно совместить с осмотром достопримечательностей и прогулками по старым улочкам. Например, за греческим колоритом поезжайте в Бодрум. Бывшей рыбацкой деревушке с белыми домиками, чем-то напоминающими Санторини, есть что предложить туристу.

Здесь находятся руины одного из Семи чудес света, Античный театр и множество артефактов времен Османской империи

На привычную Турцию не похож и город Каш, расположенный на месте античного Антифеллоса. Побережье Каша изрезано бухтами, которые скрывают настоящие сокровища для любителей дайвинга: затонувший город Кекова с анфиладами зданий, колоннадами и лестницами.

Хороший вариант для путешествия — город Сиде в 70 километрах от Антальи. В разное время он принадлежал туркам, грекам, римлянам и византийцам, поэтому на улицах встречается наследие сразу нескольких эпох. Сейчас Сиде — крупный курорт с развитой туристической инфраструктурой: ресторанами, оборудованными пляжами и сувенирными лавками. Турция заинтересована принять максимальное количество россиян. Экономика страны во многом зависит от турпотока из России. Однако в этом году он существенно снизился: если сравнить март 2021 и 2022 годов, россиян, прибывших в Турцию отдыхать в этом году, оказалось на 48 процентов меньше. В связи с этим правительство пообещало не вводить санкции против российских перевозчиков и анонсировало запуск новой авиакомпании Southwind исключительно для путешественников из России. А пока улететь в Турцию напрямую можно на крыльях Turkish Airlines, Pegasus Airlines, PegasFly, Red Wings, «Азимут», «Аэрофлота» и «России».

Помните, что есть альтернатива дорогостоящим курортам

Из-за авиационных санкций до пляжных курортов карибского побережья добраться стало в разы сложнее. Теперь перелет в Мексику, Доминикану и на Кубу может занять сутки и обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Однако их можно заменить другими направлениями.

Немало вариантов для уединенного отдыха в окружении белых песчаных пляжей и джунглей предлагают курорты Юго-Восточной Азии. Из-за массового оттока туристов из Таиланда и Вьетнама цены на отели, такси и рестораны сильно упали, поэтому снять виллу на небольшом острове сейчас даже дешевле, чем до пандемии. Самой большой статьей расхода будет перелет: стоимость билетов до Бангкока или Пхукета в обе стороны в летний период составит до 60 тысяч рублей.

60 тысяч рублей — в такую сумму может обойтись перелет из Москвы в Бангкок или Пхукет

Дешевле и удобнее лететь авиакомпаниями Emirates и FlyDubai с пересадками в Арабских Эмиратах. Перелет во Вьетнам стоит дороже: за относительно быстрый рейс с одной пересадкой в Дубае придется отдать 67-70 тысячи рублей.

Еще одной альтернативой может стать Бали. Индонезия, в состав которой входит этот манящий многих остров, отменила обязательное ПЦР-тестирование и карантин для туристов из России. Однако путь на остров неблизкий: за 62 тысячи рублей придется провести в дороге почти два дня и преодолеть две пересадки — в Дохе и Сингапуре. По мнению туроператоров, из-за утомительных перелетов в Азии имеет смысл планировать только длительный отпуск от двух-трех недель.

Кроме того, с апреля россиянам вновь доступны прямые рейсы на Шри-Ланку, которые возобновила авиакомпания «Аэрофлот». Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 30 тысяч рублей, путевка у туроператора обойдется в 120 тысяч рублей. При этом учитывайте обстановку внутри страны: власти Шри-Ланки объявили дефолт, в стране проходят митинги, наблюдается нехватка бензина, во многих населенных пунктах отключают электричество.

Отправляйтесь в Египет, но не только ради шведского стола

За наиболее бюджетным пляжным отдыхом стоит ехать в Египет, который всегда пользовался популярностью у россиян. Однако если набившие оскомину забеги между шведским столом и бассейном надоели, обратите внимание на культурные достопримечательности. Можно не ограничиваться Каиром и Александрией, а съездить, например, в менее известные Луксор и Асуан. Весной национальный египетский перевозчик Egypt Air возобновил прямые рейсы между Каиром и Москвой. Чтобы добраться до Хургады или Шарм-эш-Шейха, для россиян организуют автобусные трансферы; время в пути составляет несколько часов.

Помимо Турции, Египта и Шри-Ланки российские туристы могут улететь без стыковок в Арабские Эмираты, на Мальдивы, в Израиль, Бахрейн и Катар

Авиакомпания также предлагает прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, однако они полностью выкуплены туроператором Fun & Sun, поэтому билеты доступны только в составе путевки. В июле тур «все включено» в Шарм-эш-Шейх на двоих стоит от 98 тысяч рублей. Кроме того, с 28 мая чартерные перевозки в Египет совместно с авиакомпанией IFly запустит туроператор TezTour. Стоимость недельного тура с вылетом в начале июня и проживанием отеле «все включено» категории четыре звезды в Шарм-эш-Шейхе стартует от 82 тысяч рублей на двоих.

Скучаете по Европе? Есть хорошие новости!

После взаимного закрытия воздушного пространства попасть в европейские страны теперь непросто. Однако это не повод унывать: в России немало приграничных районов с европейской архитектурой, куда можно добраться быстро и бюджетно.

Например, Калининградская область, которая за годы пандемии стала одним из самых популярных направлений для путешествий по стране. Между улицами с одинаковыми серыми панельками затерялись тихие районы с немецкими усадьбами, а внутри жилых кварталов — бывшая католическая кирха. В небольших городках, таких как Гусев, Правдинск или Черняховск, время и вовсе будто остановилось: бывшие Гумбиннен, Фридланд и Инстербург напомнят скорее немецкую глубинку, чем российскую.

Путешествие в Калининградскую область можно совместить с вылазками на природу, променадами вдоль Балтийского моря и посещением национального парка «Куршская коса».

Куршская коса внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Куршская коса растянулась почти на 100 километров, из них 48 километров принадлежат России, а 50 километров — Литве. Этот участок суши посреди моря богат на природные достопримечательности. Самые популярные локации — знаменитый «Танцующий лес» с деревьями необычной формы и смотровая площадка «Высота Эфа», откуда открывается вид на море и одну из самых больших дюн Европы.

Летом Куршская коса привлекает местных и туристов бесконечными пляжами и морем, которое достаточно прогревается для купания. Однако важно иметь в виду, что Куршская коса — это заповедник, поэтому там нет привычной пляжной инфраструктуры. Переодеваться в купальник придется в машине, а мусор забирать с собой. Стоимость посещения парка на личном автомобиле составляет 150 рублей.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что, по сравнению с летом 2021 года, отдых в Калининградской области подорожал на 10-15 процентов. Тем не менее специалисты называют побережье Балтийского моря одним из наиболее бюджетных пляжных направлений — самая дешевая путевка предлагается за 45 тысяч рублей на двоих.

По данным Aviasales, самые дешевые билеты из Москвы предлагает авиакомпания «Победа» — в начале июля билет в обе стороны обойдется в 5,9 тысячи рублей без учета багажа.

Несколько иначе обстоит дело с поездами. Так как путь в Калининградскую область лежит сразу через несколько государственных границ, пассажирам понадобится загранпаспорт. Кроме того, необходимо заранее оформить специальный документ для транзитного проезда через Литву (УПД ЖД), заполнив анкету. В июле стоимость билетов в плацкарт в одну сторону начинается от 4,5 тысячи рублей.

Для путешествия в Калининград на поезде понадобится загранпаспорт и транзитная виза

Тот самый «дух Европы» встречается и на улицах Выборга, который находится в 137 километрах от Петербурга и 40 километрах от границы с Финляндией. Его облик сформировался по итогам многочисленных войн, в результате которых к власти приходили то шведы, то русские, то финны. В историческом центре Выборга сохранился средневековый замок, Старый кафедральный собор с Часовой башней, образцы шведско-немецкого Ренессанса, а также самый старый жилой дом в России, построенный в XVI веке.

Добраться до Выборга просто. С Финляндского вокзала Петербурга ежедневно отправляется «Ласточка», которая идет до Выборга час с небольшим и стоит 369 рублей. Если вы отдыхаете в Петербурге и запланировали съездить в Выборг одним днем, то удобнее всего будет сесть на электричку, которая отправляется из Петербурга 09:30. В Выборг она прибывает в 10:45, и у вас будет целый день на то, чтобы прогуляться по городу.

369 рублей стоит билет на «Ласточку» из Петербурга в Выборг

В городе можно арендовать велосипед, чтобы за один день осмотреть больше достопримечательностей. Однако нужно учитывать, что, если вы захотите посетить парк Монрепо (а это однозначно стоит сделать), передвигаться на велосипеде там запрещено. Вход в музей-заповедник стоит 200 рублей, а присоединиться к экскурсии — 400 рублей.

В Белоруссии тоже есть на что посмотреть

Если выехать за границу все-таки хочется, отправляйтесь на запад Белоруссии, в Гродно и Брест. Они находятся всего в 20 минутах езды от Польши и не похожи на большинство белорусских городов. Гуляя по мощеным улочкам, можно любоваться кафедральными соборами, лютеранскими кирхами и руинами крепостей времен Речи Посполитой.

Добраться до Белоруссии проще простого. В Минск из Москвы и Петербурга летают «Аэрофлот» и «Белавиа». Время в пути составляет всего час, а стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 2,5 тысячи рублей. В Минск можно добраться и на поезде, который идет из Москвы всего семь часов. Место в плацкарте обойдется в три тысячи рублей, а в купе — в пять тысяч.

7 часов идет скоростной поезд из Москвы в Минск

Кстати, если решите задержаться в городе-герое на пару дней, не пожалеете — тут тоже есть на что посмотреть. Например, туристической классикой считается Верхний город. Это историческая часть Минска, которая выглядит по-европейски: мощеные улочки с малоэтажной застройкой, уютные кафе с летними верандами и энергичные уличные музыканты возле католических соборов.

Приятным бонусом будет и то, что цены в Минске куда ниже европейских и московских. Так, обед в хорошем заведении обойдется примерно в 400-600 рублей с человека, а аренда хороших апартаментов — от двух тысяч рублей в сутки.

Попробуйте новый формат отдыха

Круизы не зря называют одним из самых беззаботных форматов для путешествия: ступив на палубу, остается только довериться воде и созерцать природу вокруг. И пусть Средиземноморье и Балтика закрыты для россиян, все еще доступны круизы по Персидскому заливу, Нилу и Мальдивам. По данным АТОР, семидневные круизы по Персидскому заливу с заходом в ОАЭ, Катар и Оман обойдутся от 300 до 880 евро (20-56 тысяч рублей) на человека. Стоимость речных круизов по Нилу начинается от 400 евро (25,5 тысячи рублей) за четыре дня.

Для тех, кто любит отдыхать с размахом, есть круизы по Мальдивам на мегаяхте — тур по райским островам обойдется в три тысячи долларов

Из других экзотических направлений россиянам доступны Сейшелы, Филиппины и Индонезия. В среднем неделя у берегов тропических островов на комфортном лайнере стоит от 1,5 тысячи до 7 тысяч евро (от 95,5 тысячи до 445 тысяч рублей) без учета авиаперелета.

Беспроигрышный вариант с минимальными затратами — круизы по России. Традиционно они делятся на три направления. Северные маршруты проходят через Кижи, Валаам и Соловецкие острова; южные — через Астрахань, Самару и Каспий; к восточному направлению относятся круизы по Волге через Нижний Новгород и Казань, а также маршруты по Золотому кольцу.

Речная навигация в России начинается с конца апреля и заканчивается в начале октября, при этом в АТОР советуют бронировать круизы заранее, желательно зимой, поскольку спрос на них постоянно растет. Удобно, что для такого путешествия не понадобится ни загранпаспорт, ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест.

Цены на круизы по России зависит от длительности путешествия, условий в каютах, качества питания и развлечений. Например, по данным компании «Мостурфлот», круиз на четыре дня по маршруту Москва — Углич — Кострома — Плес — Нижний Новгород с проживанием в самой дешевой каюте обойдется в 25,2 тысячи рублей. Размещение в каюте класса люкс будет стоить уже 90 тысяч рублей.

Бронировать круизы лучше зимой

Если уже решились на круизное путешествие, важно ответственно подойти к сбору вещей в поездку. В чемодане должна быть не только одежда для жаркой погоды, но также непромокаемый и непродуваемый комплект — он пригодится, когда вы будете выходить на палубу, чтобы посмотреть на достопримечательности или сфотографировать закат. Кроме того, не забудьте взять удобную обувь для прогулок по городам во время остановок и обязательно солнцезащитный крем.

Съездите наконец на Байкал

Все наслышаны о самом глубоком озере на планете, но немногим удалось там побывать. А ведь сейчас самое время спланировать путешествие на Байкал.

По словам гида по Байкалу Лидии Сергеевой, на озере два самых популярных туристических сезона: февраль-март и вторая половина лета.

Однако чтобы не попасть в пик наплыва туристов, лучше отправиться на Байкал в июне. При этом надо учесть, что этом месяце там еще не жарко, поэтому обязательно нужно взять с собой куртку и непромокаемую обувь. Совсем другие впечатления можно получить от зимнего Байкала. По замерзшему озеру туристов катают хивусы (мини-катера на воздушной подушке), подвозя к ледяным пещерам и гротам с ледяными кристаллами причудливых форм.

Условия проживания здесь самые разные — от скромных туристических баз с удобствами на улице до бутик-отелей с саунами и трехразовым питанием. Если совсем не хочется заморачиваться по поводу организации, стоит купить любой авторский тур и полностью довериться опытным путешественникам.

50 тысяч рублей минимальная стоимость качественного авторского тура на Байкал на семь дней

Экспресс-путевка на три дня у разных компаний обойдется в 30-40 тысяч рублей с человека, а вот за качественную семидневную поездку придется отдать от 50 тысяч до 90 тысяч рублей. В такие программы уже включено питание, проживание и полный экскурсионный пакет с посещением основных достопримечательностей — например, острова Ольхон, бухты Песчаной и мыса Хобой. Важно учитывать, что в стоимость авторских туров обычно не входит авиабилет. Организаторы поездки встречают путешественников в аэропорту Иркутска. Стоимость авиабилетов в Иркутск из Москвы в июне начинается от 13 тысяч с человека с учетом обратного билета.

Проявите настойчивость. Если очень хочется в Европу — лазейки есть

В конце концов, несмотря на все санкции и ограничения, ни одно государство не запрещало россиянам въезд на свою территорию. Некоторые страны, в числе которых Дания, Нидерланды, Латвия, Эстония, Чехия и Литва, приостановили выдачу виз россиянам. Однако въезд в них по-прежнему доступен при наличии визы любой другой страны Шенгенской зоны.

Попасть в Европу можно, просто теперь у туристов гораздо больше препятствий и стоить это будет значительно дороже. Относительно быстрый способ добраться до Европы — через Белград и Стамбул рейсами иностранных авиакомпаний. Консульства большинства европейских стран продолжают работать и исправно выдают визы. Сейчас россияне могут подать заявления на туристическую визу в Грецию, Словению, Венгрию, Францию, Данию, Швецию и Испанию.