Где холоднее: на Северном полюсе или Южном

Северный и Южный полюс — самые холодные места на Земле. Однако, какими бы похожими они ни казались, один из полюсов всё же холоднее другого.

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И Северный, и Южный полюс холодные, потому что их расположение не позволяет им получать прямой солнечный свет. Кроме того, белые поверхности льда и снега хорошо отражают лучи. Это означает, что большая часть солнечного света отражается обратно, сохраняя воздух относительно прохладным.

При этом Южный полюс значительно холоднее, чем Северный, по данным Океанографического института Вудс-Хоул. Среднегодовая температура на Северном полюсе составляет минус 40 градусов по Цельсию зимой и 0 градусов летом. Средние значения на Южном полюсе гораздо ниже. Зимой — минус 60 градусов, а летом — минус 28,2.