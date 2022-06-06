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3 часа назад

Где холоднее: на Северном полюсе или Южном

Ferra.ru

Северный и Южный полюс — самые холодные места на Земле. Однако, какими бы похожими они ни казались, один из полюсов всё же холоднее другого.

Где холоднее: на Северном полюсе или Южном
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И Северный, и Южный полюс холодные, потому что их расположение не позволяет им получать прямой солнечный свет. Кроме того, белые поверхности льда и снега хорошо отражают лучи. Это означает, что большая часть солнечного света отражается обратно, сохраняя воздух относительно прохладным.

При этом Южный полюс значительно холоднее, чем Северный, по данным Океанографического института Вудс-Хоул. Среднегодовая температура на Северном полюсе составляет минус 40 градусов по Цельсию зимой и 0 градусов летом. Средние значения на Южном полюсе гораздо ниже. Зимой — минус 60 градусов, а летом — минус 28,2.

Основная причина, по которой Южный полюс холоднее Северного, заключается в том, что второй — это океан, а первый — континент. Вода охлаждается и нагревается медленнее, чем суша, что приводит к менее экстремальным температурам.

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