Популярное туристическое направление Южной Африки, Западно-Капская провинция, в апреле продемонстрировала «значительное восстановление» в секторе туризма и гостеприимства, сообщило правительство провинции.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

В это время наблюдался рост пассажирских авиаперевозок и «высокие темпы восстановления» посещаемости ключевых достопримечательностей, причем в случае некоторых из них был продемонстрирован 100-процентный и более рост, говорится в заявлении.

По данным провинции, в апреле ее 27 достопримечательностей посетили более 448 тысяч человек, что составляет 61 процент от показателей апреля 2019 года, в то время как три участка культового Национального парка Столовой горы показали более чем 100-процентный рост по сравнению с прошлым годом, а Национальный парк Агулхас, включающий самую южную оконечность Африки, принял в семь раз больше посетителей, чем в апреле 2021 года. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Число международных и внутренних пассажиров в апреле этого года возросло более чем на 70 процентов. Заполняемость гостиниц выросла до 52,4 процента с 37,9 процента в апреле 2021 года, что представляет собой 87-процентное восстановление по сравнению с апрелем 2019 года, показала официальная статистика.

Цифры были опубликованы на фоне непрерывного восстановления мировыми авиакомпаниями рейсов в Кейптаун.