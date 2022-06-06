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4 часа назад

Туристический сектор ЮАР успешно восстанавливается

ТВ БРИКС

Популярное туристическое направление Южной Африки, Западно-Капская провинция, в апреле продемонстрировала «значительное восстановление» в секторе туризма и гостеприимства, сообщило правительство провинции.

Туристический сектор ЮАР успешно восстанавливается
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

В это время наблюдался рост пассажирских авиаперевозок и «высокие темпы восстановления» посещаемости ключевых достопримечательностей, причем в случае некоторых из них был продемонстрирован 100-процентный и более рост, говорится в заявлении.

По данным провинции, в апреле ее 27 достопримечательностей посетили более 448 тысяч человек, что составляет 61 процент от показателей апреля 2019 года, в то время как три участка культового Национального парка Столовой горы показали более чем 100-процентный рост по сравнению с прошлым годом, а Национальный парк Агулхас, включающий самую южную оконечность Африки, принял в семь раз больше посетителей, чем в апреле 2021 года. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Число международных и внутренних пассажиров в апреле этого года возросло более чем на 70 процентов. Заполняемость гостиниц выросла до 52,4 процента с 37,9 процента в апреле 2021 года, что представляет собой 87-процентное восстановление по сравнению с апрелем 2019 года, показала официальная статистика.

Цифры были опубликованы на фоне непрерывного восстановления мировыми авиакомпаниями рейсов в Кейптаун.

Сектор туризма и гостеприимства является одним из основных создателей рабочих мест в Западном Кейпе, принося около 15,5 миллиарда южноафриканских рандов (около 1 миллиарда долларов США) и предоставляя 174 982 рабочих места (данные за 2019 год).

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