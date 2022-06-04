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2 часа назад

Иран заинтересован в российских туристах

Большая Азия

Иран заинтересован в интенсификации туристического потока из России. Об этом заявил в пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия-24».

Иран заинтересован в российских туристах
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Перед тем как разразился коронакризис, у нас [с Россией] был проект соглашения о групповом туризме. Мне кажется, настало время его реализовать, и в ходе визита (вице-премьера РФ Александра Новака) мы это также обсуждали, — сказал он. — В любом случае Иран заинтересован в притоке туристов из России, и Россия интересна для иранцев».

Как добавил посол, «сейчас самое время начать ездить друг к другу».

«Нам нужно серьезно отнестись к развитию туризма, и в Иране к этому готовы. Надеюсь, что нам удастся вместе с нашими российскими коллегами из туристической сферы выработать необходимые меры»,

— отметил Казем Джалали.

Заграница,Казем Джалали,Александр Новак,
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