Иран заинтересован в российских туристах

«Перед тем как разразился коронакризис, у нас [с Россией] был проект соглашения о групповом туризме. Мне кажется, настало время его реализовать, и в ходе визита (вице-премьера РФ Александра Новака) мы это также обсуждали, — сказал он. — В любом случае Иран заинтересован в притоке туристов из России, и Россия интересна для иранцев».