Россиянам предложили экзотические туры в Африку по цене отдыха в Турции

Недельное сафари в Кении с перелетом обойдется в среднем от 140 тысяч рублей на человека. О стоимости экзотических туров в Африку рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, самыми популярными программами в Кении считаются маршруты по парку Масаи Мара. Например, шестидневное путешествие «Тропа носорога» с русскоговорящим гидом обойдется от 98,2 тысячи рублей, «Тропа жирафа» — в 134,5 тысячи рублей. По словам специалистов, на авиабилеты придется заложить от 42 до 75 тысяч рублей, в среднем цена перелета составит 58 тысячи рублей.

«Цены на пакет с перелетом вряд ли выше, чем 10 дней на вилле в делюкс-отеле в Анталье или в Египте — неделя с перелетом в середине июля стоит от 450 тысяч рублей на двоих в самом простом номере. А ведь отдых на сафари много интереснее и экзотичнее. И уникальнее по впечатлениям»,

— сравнили стоимость сафари с предложениями турецких и египетских отелей в АТОР.

Недельная сафари-программа в Танзании выйдет чуть дороже — в среднем 280-474 тысяч рублей на двоих туристов с перелетом. Например, за тур «Парки Северной Танзании» на семь дней с русскоговорящим гидом придется заплатить от 195,2 тысячи рублей, за аналогичное предложение с отдыхом на Занзибаре — от 203 тысяч рублей.

Эксперты уточнили, что на сафари предусмотрено размещение в комфортабельных отелях-лоджах или в кэмпах (палатках-шатрах), которые оборудованы душем, туалетом и кроватями.

«Существуют даже кэмпы класса делюкс, которые пользуются бешеным спросом. Именно из-за того, что предлагают гостям отельный комфорт и уникальные возможности пребывания на природе»,

— добавили в АТОР.