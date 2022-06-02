Что стало с застрявшими в Шри-Ланке россиянами

Российские граждане, которые не смогли в четверг вылететь в Москву из Шри-Ланки, поскольку их самолет был задержан властями, в настоящее время размещены в гостинице. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Министерства туризма Шри-Ланки.