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28 минут назад

Россиян, которые не смогли вылететь из Шри-Ланки, разместили в гостинице

ТАСС

Российские граждане, которые не смогли в четверг вылететь в Москву из Шри-Ланки, поскольку их самолет был задержан властями, в настоящее время размещены в гостинице. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Министерства туризма Шри-Ланки.

Что стало с застрявшими в Шри-Ланке россиянами
Фото: pixabay.compixabay.com

"Мы знаем об этой ситуации. Российские граждане с этого рейса покинули аэропорт. Российская авиакомпания разместила их в гостинице",

— сказал сотрудник Минтуризма этого островного государства.

"Насколько мне известно, российская авиакомпания теперь решает вопрос, как их доставить на родину. Пока рейс перенесен на пятницу",

— добавил собеседник агентства.

Ранее авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" в международном аэропорту Бандаранаике. Как сообщили ТАСС в администрации аэропорта, проблема связана с коммерческим спором с лизинговой компанией, которой принадлежит этот авиалайнер.

Заграница,Аэрофлот,
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