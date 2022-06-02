Что стало с застрявшими в Шри-Ланке россиянами

Российские граждане, которые не смогли в четверг вылететь в Москву из Шри-Ланки, поскольку их самолет был задержан властями, в настоящее время размещены в гостинице. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Министерства туризма Шри-Ланки.
"Мы знаем об этой ситуации. Российские граждане с этого рейса покинули аэропорт. Российская авиакомпания разместила их в гостинице",
— сказал сотрудник Минтуризма этого островного государства.
"Насколько мне известно, российская авиакомпания теперь решает вопрос, как их доставить на родину. Пока рейс перенесен на пятницу",
— добавил собеседник агентства.
Ранее авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" в международном аэропорту Бандаранаике. Как сообщили ТАСС в администрации аэропорта, проблема связана с коммерческим спором с лизинговой компанией, которой принадлежит этот авиалайнер.