Почему вы не пожалеете о поездке в Минск

Летом 2022 года Минск – одно из самых доступных направлений для отдыха. Причем доступных во всех отношениях: для поездки в Беларусь не нужна виза, есть опция въезда по паспорту РФ, из Москвы в Минск можно с комфортом добраться на "Ласточке" за шесть часов, а цены внутри страны приятно удивят демократичностью.

Фото: flickr flickr

Остается лишь один вопрос – что посмотреть в столице Беларуси? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Улица Октябрьская

Homoatrox/wikipedia.org

Эта улица – отличный пример того, как некогда индустриальный район можно превратить в место притяжения городской молодежи. Мимо Октябрьской пройти невозможно: ее дома выделяются среди других яркими граффити, оставшимися тут после фестиваля стрит-арта Vulica Brasil. Днем здесь можно забрести в уютную йога-студию, после перекусить сочным стрит-фудом, а вечером заглянуть в бар или клуб – здесь их предостаточно.

Культурный центр "Корпус"

bo-promo.com/korpus

Если танцам до утра вы предпочитаете саморазвитие и духовную пищу, загляните в бывший заводской цех, где ныне обосновался "Корпус". Здесь часто проходят мастер-классы, выставки и концерты – проверяйте афишу и вперед.

Национальная библиотека

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Ни один гид по Минску не обходится без упоминания этой библиотеки, которая возвышается над городом в форме ромбокубоктаэдра. Обычно туристы приходят сюда не за книгами, а за панорамой города – со смотровой площадки открывается отличный вид.

Улица Зыбицкая

Homoatrox/wikipedia.org