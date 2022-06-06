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3 часа назад

Почему вы не пожалеете о поездке в Минск

Мира Маркина

Летом 2022 года Минск – одно из самых доступных направлений для отдыха. Причем доступных во всех отношениях: для поездки в Беларусь не нужна виза, есть опция въезда по паспорту РФ, из Москвы в Минск можно с комфортом добраться на "Ласточке" за шесть часов, а цены внутри страны приятно удивят демократичностью.

Почему вы не пожалеете о поездке в Минск
Фото: flickrflickr

Остается лишь один вопрос – что посмотреть в столице Беларуси? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Улица Октябрьская

Homoatrox/wikipedia.org

Эта улица –  отличный пример того, как некогда индустриальный район можно превратить в место притяжения городской молодежи. Мимо Октябрьской пройти невозможно: ее дома выделяются среди других яркими граффити, оставшимися тут после фестиваля стрит-арта Vulica Brasil. Днем здесь можно забрести в уютную йога-студию, после перекусить сочным стрит-фудом, а вечером заглянуть в бар или клуб – здесь их предостаточно.

Культурный центр "Корпус"

bo-promo.com/korpus

Если танцам до утра вы предпочитаете саморазвитие и духовную пищу, загляните в бывший заводской цех, где ныне обосновался "Корпус". Здесь часто проходят мастер-классы, выставки и концерты – проверяйте афишу и вперед.

Национальная библиотека

stock.adobe.com

Ни один гид по Минску не обходится без упоминания этой библиотеки, которая возвышается над городом в форме ромбокубоктаэдра. Обычно туристы приходят сюда не за книгами, а за панорамой города – со смотровой площадки открывается отличный вид.

Улица Зыбицкая

Homoatrox/wikipedia.org

Местные ласково называют ее Зыбой и как по часам стекаются сюда пятничным вечером. Зыбицкая по праву считается символом ночной жизни города: здесь уйма колоритных баров и клубов. Можно устроить челлендж и попробовать обойти как можно больше за одну ночь.

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