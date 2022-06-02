Чем турецкий Памуккале так привлекает туристов

Памуккале, пожалуй, одно из самых притягательных мест в Турции для туристов со всего мира. Мало кто бывал в Турции, но при этом не брал экскурсию в Памуккале. Основное, что манит туда туристов - необыкновенные и непривычные глазу пейзажи. Однако дело далеко не в одной только красоте - Памуккале славится своими геотермальными источниками, которые являются единственными в своем роде. Один из нихх называют источником Клеопатры. А весь комплекс является окраиной древнего вулканического плоскогорья, он известен еще с античных времен и занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Попасть в это удивительное место для отдыхающих в Турции не составит труда - в каждом отеле или на улицах любого курортного города вы найдете того, кто предложит вам купить туда экскурсию.

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А теперь поэтапно разберемся, что же интересного вы найдете, приехав в Памуккале.

Травертины

Травертинами называют горные террасы, сформированные самой природой тысячи лет назад. Они состоят из солей кальция, который продолжает выделяться из горных пород. Потому террасы до сих пор разрастаются и преображаются. Внутри них находится теплая лечебная вода. Некоторые из террас закрыты для людей - они остаются чистыми постоянно - вода в них совершенно волшебного голубого цвета, а некоторые открыты для посещения, в них вы можете наблюдать десятки туристов, лежащих в теплой соленой воде.

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Геотермальные источники

Геотермальные источники - это природные ванны, температура воды в которых держится на 35 градусах. Местами она еще более теплая и с пузырьками - может сложиться впечатление, что вы плаваете в огромном бассейне, наполненном теплым шампанским или минеральной водой. Считается, что окунуться в такие источники - очень полезно для здоровья и красоты. Есть даже легенда, что сюда приезжала сама Клеопатра. Египетская царица окуналась в воды источника, чтобы не терять красоту кожи. Потому один из 17 источников и назвали ее именем. Вход в воду платный, а вот на территорию античного парка, где находятся источники - открытый.

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Античный город Иераполис

Город, возведенный более двух тысяч лет назад, и бывший в Византийской империи крупнейшим центром торговли на всем побережье, сохранил до нашего времени лишь руины, однако и они поражают своим видом. Иераполис даже упоминается в Библии.

Поразительно, что даже в те древние времена, инженеры каким-то чудесным образом смогли провести в античном городе самый настоящий водопровод, благодаря которому жители получали чистую воду.

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Также вы сможете посетить амфитеатр, построенный в те же времена. В нем до сих пор иногда проводятся концерты. За несколько тысяч лет театр сохранил поразительную акустику, благодаря которой ораторам и другим выступающим на сцене не нужен был микрофон - все сказанное на сцене прекрасно слышалось с любого места в "зрительном зале".

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