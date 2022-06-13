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1 час назад

Почему в некоторых отелях завтрак называют «континентальным»

Мира Маркина

Континентальный завтрак своим постояльцам предлагают многие отели по всему миру. Появились такие завтраки в Европе и, в отличие от шведского стола, не так известны путешественникам. О том, что же представляет собой континентальный завтрак и почему его так называют, читайте в материале «Рамблера».

Почему в некоторых отелях завтрак называют «континентальным»
Фото: unsplash.comunsplash.com

Такое название придумали в XIX веке британские путешественники. Живущие на острове, они называли Европу просто словом «континент». Приезжая на континент по делам, или путешествуя в течение некоторого времени, они, разумеется, останавливались на постоялых дворах или в гостиницах. В плату за комнату часто входил и завтрак. Гостям по утрам подавали кофе, сок, свежую выпечку, джем и сливочное масло. Британцы, привыкшие к более плотному завтраку (овсянка, яичница с беконом, бобы) удивлялись такому набору продуктов. И назвали этот легкий утренний перекус континентальным завтраком.

Позже этот термин позаимствовали владельцы отелей: сначала в Европе, а затем и в США, которым идея легкого и не слишком плотного завтрака для постояльцев пришлась по душе.

Как правило, континентальный завтрак входит в стоимость проживания в отеле и его характерной особенностью является отсутствие в меню горячих блюд. Вместо этого гостям наряду с горячими напитками (чай, кофе, молоко, какао) подают мюсли или кукурузные хлопья, свежую выпечку, джем, сливочное масло, а также нарезку из сыра и колбасы.

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