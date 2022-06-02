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1 час назад

Что вы получите, если купите самый дорогой билет на самолет

Мария Каткова

Самой дорогой авиакомпанией в мире считается Etihad Airways. Это — национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов. Самый дорогой перелет в мире обойдется вам в 80,5 тыс. долларов (около 5,5 миллионов рублей). В материале “Рамблера” — о том, что вы получите за эти деньги, и куда долетите.

Что вы получите, если купите самый дорогой билет на самолет
Фото: РамблерРамблер

Перед вылетом

Ваш самолет полетит из британской столицы в австралийский город Мельбурн, ваш самолет будет лететь чуть больше 22 часов. Роскошь вы почувствуете сразу в аэропорте: для вас будет работать отдельная стойка первого класса, где очередей не бывает. В билет также включен провоз багажа портье от места вашего прибытия до стойки регистрации. Далее вас сопроводят до VIP-зала ожидания.

В VIP-зале аэропорта Хитроу из удобств есть места для сна, душ и бесплатный интернет. Также вы можете забронировать переговорную, если вам надо поработать перед перелетом. Как и во многих залах, здесь есть телевизоры, которые показывают самые разные каналы на всех языках мира.

Также в этом зале вы можете подкрепиться блюдами различных кухонь мира: японской, китайской, французской, итальянской и другими. Есть выбор безалкогольных и алкогольных напитков. Персоны из первого класса проходят последними на борт самолета, добираются до него на отдельном автомобиле.

В самолете

За такую сумму в самолете вы получите целый отдельный номер, как в отеле. Однако на взлете и посадке вам все-таки придется пристегиваться в кресле. Сколько бы пассажир не заплатил денег, он обязан соблюдать правила безопасности.

В самолете вас ждут трехкомнатные апартаменты, где есть спальная комната, гостиная и отдельная ванная с туалетом. Номер на высоте обслуживают повар и дворецкий. Однако выбор блюд все равно не велик, так как на самолете невозможно что-либо приготовить, лишь разогреть. В таком комфортном месте вы проведете 22-часовой перелет.

После того, как вы приземлитесь, вас первыми доставят к паспортному контролю и выдадут ваш багаж. После этого портье сопроводит вас до нужного места, чтобы вы уехали из аэропорта.

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