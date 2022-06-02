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1 час назад

В АТОР предложили россиянам дорогой отдых в Иране

Ura.Ru

В условиях многочисленных санкций российские туристы смогут посетить Иран. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР предложили россиянам дорогой отдых в Иране
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В условиях ограниченности доступных зарубежных стран для отдыха российских туристов туроператоры стремятся освоить новые для себя направления. Так, самый насыщенный тур Ирана „Персия. Глубокое познание“ предполагает знакомство с древними и величественными памятниками Древней Персии в Тегеране, Кермане и его пригороде, в Йезде и Исфахане. Заплатить за такой запоминающийся отдых нужно от 325 тысяч рублей на двоих. В тур включен перелет, проживание в отелях категории 4-5 звезд, трансферы, услуги гида, экскурсионная часть», — сообщается на сайте АТОР.

При этом самый дешевый, пятидневный, тур будет стоить от 209 тысяч рублей на двоих. В АТОР отмечают, что Иран упростил правила получения виз и въезда в страну.

Ранее для российских туристов резко подорожал отдых в Турции и Египте. Так, средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тысяч рублей, в Египет — 129,82 тысячи рублей, что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года.

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Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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