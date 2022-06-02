Армения, Монголия, Вьетнам. Ищем новые направления для luxury-отдыха

Зачастую стереотипы ведут нас по очевидным туристическим маршрутам. Но устроить роскошный отпуск можно не только в Париже или в Гонконге, главное — знать, куда идти. Вместе с Яндекс Путешествиями мы расскажем об отдыхе премиум-класса в странах, доступных для туризма, но ранее воспринимавшихся, прежде всего, как места для активного отдыха. Армения, Монголия, Вьетнам, Казахстан, Азербайджан — собрали лучшие отели и рестораны для каждого из направлений.

Армения

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Поездка в Армению — это не только хайкинг, неспешные экскурсии по историческим местам и дегустации бренди. Сегодня столица, «розовый» Ереван, получивший альтернативное название из-за туфа, главного строительного материала, предлагает гостям еще возможности для luxury-отдыха. Гурманам тоже есть, куда сходить — в стране своя особенная гастрономическая жизнь.

ОТЕЛИ

The Alexander, a Luxury Collection Hotel (Ереван) — расположен в центре города, рядом с модным Северным проспектом. Современные интерьеры дополнены традиционными деталями: каменные узоры и резьба по дереву. В отеле есть люксы для некурящих, фитнес-центр, спа и бассейн. Стоит здесь попробовать французские и армянские десерты в кондитерской Gabriel's, а вечером погрузиться в атмосферу старинного частного клуба The Keys Aficionado's с уютным баром и стеклянным винным погребом.

Golden Palace Hotel (Ереван) — находится рядом с площадью Республики и в своих интерьерах отсылает к эпохе классицизма. В каждом номере есть итальянская мебель и отделанные мрамором ванные комнаты. А на территории отеля функционируют спа-салон, тренажерный зал и салон красоты.

РЕСТОРАНЫ

Dolmama (Ереван) — все важные гости страны, начиная с мировых звезд и заканчивая президентами, обязательно заходили в этот ресторан традиционной кухни. Конечно, главное блюдо ресторана — долма, ее можно попробовать в разных вариациях, как классическую с говядиной, так и, например, с перепелками. Cafe de Anjelo (Ереван) — светлое кафе в европейском стиле. В меню есть несколько видов пасты, блюда для вегетарианцев — в том числе пицца и неаполитанский томатный суп. Французское настроение добавляет веранда, повторяющая стиль знаменитых парижских кафе. Vostan (Ереван) — ресторан располагается в историческом доме из черного туфа, его особенность — прекрасный внутренний двор, в котором располагается скрытая от глаз веранда. Здесь стоит попробовать армянский хаш, молочную хашламу из телятины, нежный суп из мальвы и другие традиционные блюда.

Азербайджан

Когда-то через территорию современного Азербайджана проходил Великий Шелковый путь — сейчас здесь можно увидеть средневековые города, изучить Баку (сочетающий и современность, и старинную застройку), насладиться побережьем Каспийского моря и попробовать лечение нафталановой нефтью.

ОТЕЛИ

Fairmont (Баку) — единение внешней и внутренней эстетики на берегу Каспийского моря. Отель занимает один из «языков пламени» Flame Towers. Здесь стоит отметить современный подход ко всему привычному — автоматизировано даже открытие окон. Также в отеле есть двухэтажный спа-салон в янтарных и бронзовых тонах и большой хамам с видом на море.

Art Club (Баку) — отель находится в нескольких сотнях метров от красивейшего Дворца ширваншахов, королевской резиденции XV века. Приглушенные цвета, выдержанный стиль номеров и внешний фасад Art Club напоминают об этом месте. Кроме того, можно выбрать гипоаллергенные номера.

РЕСТОРАНЫ

Fireworks Urban Kitchen (Баку) — интерьер с акцентным красным освещением отлично вписывается в концепцию мясного ресторана. А мяса здесь много — кебабы, 8 видов стейков, бургеры. Особенность этого места — панорамный вид на город. OroNero Bar & Ristorante (Баку) — еще одно «черное золото» Азербайджана. Здесь можно попробовать отличную итальянскую кухню — например, ризотто с чернилами кальмара и осьминогом на пару или пиццу Болонья с ростбифом и моцареллой. Pendir & Chorek (Баку) — если вы ищите укромное место с соответствующей атмосферой, то это заведение для вас. Pendir & Chorek отлично подойдет как для «сольного» посещения, так и для компании друзей. В теплое время года открыт внутренний дворик, в котором можно поймать настроение старого города.

Монголия

Монголия — место рождения древнейшего государства кочевников империи Хуннов, и земля, полная старинных преданий. Временные поселения и сейчас популярны в Монголии, из-за чего в стране необычная система адресов, больше напоминающая географические координаты. Пустыня Гоби, девственные озера и бескрайние степи — не самый очевидный туристический маршрут. Но в Монголии можно провести время с комфортом. А также можно поближе познакомиться с оленеводами или посетить главный буддийский монастырь страны — Гандан.

ОТЕЛИ

Blue Sky Hotel & Tower (Улан-Батор) — внутри голубого паруса здания «Голубой башни» располагается пятизвездочный отель с крытым бассейном и собственным оздоровительным центром. Название очень символично: из номеров отеля открывается не только вид на весь Улан-Батор, но и на бесконечно голубое монгольское небо.

Shangri La Ulaanbaatar (Улан-Батор) — местные жители считают этот отель самым престижным. Здесь есть все для активного времяпрепровождения: в распоряжении гостей фитнес-клуб, а также крытый бассейн с 5 дорожками и видом на колесо обозрения. Расслабиться поможет спа-центр с услугами по массажу, уходу за лицом и телом. На территории отеля работают 4 ресторана.

РЕСТОРАНЫ

The Bull Hotpot Restaurant (Улан-Батор) — подход к кухне здесь нестандартный. Гости выбирают в меню суповую основу и ингредиенты, а сотрудники ресторана — предоставляют их. Можно самому приготовить суп из нескольких видов мяса, лапши, овощей, грибов и соусов, для этого в столы вмонтированы мини-плиты. Для компаний друзей прекрасно подойдут отдельные кабинки, а для больших событий — VIP-залы.

Hazara (Улан-Батор) — аутентичная обстановка и индийская кухня позволят вкусно и спокойно отдохнуть в центре города. Кстати, заведение посещал Ричард Гир во время своей поездки в Монголию, так что можно судить о высоком уровне вегетарианских блюд этого ресторана.

Hutong Restaurant (Улан-Батор) — ресторан отличается интерьером с большим количеством геометрических линий и панорамными окнами. Здесь гости могут попробовать оригинальные блюда североазиатской кухни. Многие говорят об утке по-пекински как о визитной карточке заведения.

Узбекистан

В ярком Узбекистане гости могут самостоятельно или с экскурсоводом исследовать многочисленные мечети, медресе, мавзолеи и караван-сараи, выполненные в неповторимом стиле. Города Бухара и Хива — ровесники Рима, а Самарканд оставался одним из ключевых пунктов на Великом шелковом пути более двух тысячелетий. Прибыв в эту страну, не забудьте отведать узбекский плов, который готовят по рецептам тысячелетней давности. Вас удивят местные горнолыжные трассы Чимган и Бельдерсай, а также пустынные ландшафты Каракума и Кызылкума.

ОТЕЛИ

Ichan Qal'a (Ташкент) — на первый взгляд, можно подумать, что отель — один из памятников местной культуры. Проект создан в лучших традициях узбекских зодчих и отлично вписывается в один из древнейших городов Востока. Номерной фонд состоит из отдельных вилл с названиями знаменитых восточных городов: «Хива», «Фергана», «Самарканд». Есть терраса для загара, сауна и джакузи.

Sahid Zarafshon (Бухара) — уютное место с просторными светлыми номерами в историческом центре города. После многочисленных экскурсий по местным достопримечательностям здесь можно поплавать в бассейнах (их два), отдохнуть в бане, поиграть в теннис или бильярд.

РЕСТОРАНЫ

Caravan (Ташкент) — ресторан напоминает уютный узбекский бабушкин дом с национальной кухней: норын с бульоном и казы, машкичирик и другие яства. Здесь, кстати, можно купить изделия прикладного узбекского искусства. Afsona Restaurant (Ташкент) — традиционная кухня в современном прочтении. Именно здесь понимаешь, что такое «дастархан» — стол с большим количеством угощений. Обязательно попробуйте плов с салатом Ачичук, Кийма кебаб и чак-чак.

Платан (Самарканд) — сюда могут смело прийти любители и национальных, и европейских, вегетарианские блюд. Внутри ресторана можно увидеть персонажей из сказочных легенд — они изображены на тканях, украшающих интерьер. Есть атмосферная терраса и внутренний садик.

Казахстан

В Казахстан можно приехать и для оздоровительного, и для активного отдыха. Популярным направлением для путешественников остаются города Алматы, с впечатляющим видом на горный хребет Заилийского Алатау, и Нур-Султан, с характерными архитектурными точками в виде Дворца мира и согласия Нормана Фостера, а также комплекса «Байтерек». Не стоит забывать, что Казахстан сочетает в себе степные, горные и лесные ландшафты. Здесь много горнолыжных курортов, кемпингов и других вариантов для активного отдыха.

ОТЕЛИ

The Veil (Нур-Султан) — бутик-отель, спроектированный совместно с архитектурной студией Archea Assosiati и вдохновленный современным искусством. Создатели заявляют, что основная концепция отеля — это вуаль, за которой скрываются неведомые прежде впечатления. Rixos (Алматы) — этот образец элегантной архитектуры отлично вписался в исторический облик города, сохранив его дух. Роскошь здесь скрыта в деталях: резные рамы зеркал, мраморные фонтаны и умывальники, потолки с витражами. Отдельного упоминания заслуживают хамамы и сауны, в которых можно максимально расслабиться. S.N.e.G. Hotel (Шымбулак) — высокогорный бутик-отель, расположенный в окружении горных массивов Заилийского Алатау. Это культовое место силы для любителей гор.

РЕСТОРАНЫ

Felice (Нур-Султан) — меню итальянской кухни с лигурийским акцентом составлено бренд-шефом Джузеппе Риккебуоно, обладателем звезды Michelin. Гостей также приятно удивят итальянские сыры из собственной сыроварни ресторана. Vista (Алматы) — ресторан на 30-м этаже отеля Ritz Carlton впечатлит не только видом на горные вершины, но и отличной кухней. Повар может даже приготовить что-то специально по вашему пожеланию. Это место отлично подойдет для семейного отдыха: здесь в выходные в том числе проходят специальные барбекю-буфеты с детской анимацией. ZOLOTO (Нур-Султан) — Сергей Светлаков и Александр Орлов открыли ресторан восточной кухни с изумительным сибасом и грушей, томленой со специями. Антуражный декор заведения, приглушенное освещение и ароматы пряностей — ресторан отлично подойдет для душевного вечера.

Вьетнам

И последнее направление, более привычное российскому путешественнику, но также, прежде всего, для многих «пляжное» или идеальное для активного отдыха. Вьетнам любят за отличные пляжи, места для дайвинга, теплый климат и экзотическую природу. Кстати, дайвинг здесь один из самых дешевых в мире. Для культурной программы найдется множество интересных экскурсионных направлений, которые покажут древние памятники буддизма и конфуцианства. С местной кухней стоит быть осторожными (она может быть острой), но обязательно что-то попробовать из традиционных блюд и сезонных фруктов.

ОТЕЛИ

Pullman Danang Beach Resort (Дананг) — пятизвездочный отель на берегу Восточно-Вьетнамского моря. Недалеко от отеля протекает река Хан, можно прокатиться на лодке или полюбоваться видом на реку с моста Han River Bridge. В отеле функционирует прокат велосипедов и водного снаряжения, а также экскурсионное бюро. Кроме того, в распоряжении постояльцев теннисный корт.

Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort (Дананг) — 700-метровый пляж и пышные сады отеля проектировал известный ландшафтный архитектор Билл Бенсли. Комплекс находится в сердце тропического леса, а практически из любого окна открывается захватывающий вид на море.

РЕСТОРАНЫ

La Maison (Дананг) — в том же Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort находится признанный во всем мире ресторан французской кухни La Maison. Шеф-повар — обладатель трех звезд Мишлен Пьер Ганьер. Ресторан существует с 1888 года, и это один из знаковых объектов колониальной истории Вьетнама.

Noir. Dining in the Dark (Хошимин) — любителям острых ощущений приглянется ресторан Noir в Хошимине. Здесь можно пообедать в полной темноте, чтобы сконцентрироваться на вкусе и запахе, не отвлекаясь на визуальную составляющую блюда, хотя и она безупречна.