Июнь vs декабрь: когда лучше всего лететь в Египет

Египет радует туристов низкими ценами, необычной культурой и возможностью отдыхать круглый год. "Рамблер" расскажет, когда там тепло и приятно, а когда страшно жарко или слишком холодно.

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Несмотря на то, что Египет позиционирует себя как страна постоянного теплого климата, это не совсем так.

Идеальное время для отдыха

Вы удивитесь, но бархатный сезон (с сентября по ноябрь) — это лучшее время для пляжного отдыха в Египте. Погода в эти месяцы самая комфортная.

На морских курортах Турции и Европы уже становится откровенно прохладно, пляжный сезон закончен, а в Египте ярко светит солнце, а вода — парное молоко. Температура воздуха +28...+31°С, море прогрето до +26...+27°С, ночи довольно теплые +20...+22°С.

Весна — второй период, когда лучше ехать отдыхать в Египет. Идеальная погода стоит в апреле — начале мая. Весной тут значительно свежее, чем осенью. Но для некоторых туристов это даже плюс.

Воздух в апреле нагревается до +30°С, в мае до +32°С, температура воды в Красном море +24°С, хорошо освежает морской бриз. Отели в это время часто заполнены, поэтому бронировать отпуск лучше заранее.

Зима в Египте

Многие люди рассматривают Египет как место для зимнего отдыха, однако зимой здесь не очень комфортно. Конечно, здесь нет снега как в России, зато свирепствует ветер.

Средняя температура воздуха составляет +24°С днем, но с утра и ночью будет довольно холодно, песок также будет холодным. Однако море остается на уровне +22...+24°С. Резкое похолодание воды иногда происходит в феврале.