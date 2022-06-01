Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
2 часа назад

Что стало с пассажирами самолета, у которого оторвало крышу

Даша Краснова

Шокирующая ситуация произошла 28 апреля 1988 года. Истории про серьезные повреждения самолета часто заканчиваются трагедией, но в этом случае выжили практически все. "Рамблер" расскажет, что случилось с пассажирами самолета, у которого оторвало крышу.

Что стало с пассажирами самолета, у которого оторвало крышу
Фото: unsplashunsplash

Это был внутренний рейс самолета авиакомпании Aloha Airlines на Гавайях по маршруту Хило—Гонолулу. Полет должен был длиться всего 35 минут. Но на 23-ей минуте на высоте 7000 метров пассажиры увидели, как большая часть обшивки фюзеляжа отрывается от борта. Звук напоминал разрыв паруса, отрыв произошел за секунду, хотя ничего не предвещало беды.

Видео дня

Резкий поток воздуха хлынул в салон. Но пассажирам все равно не хватало кислорода, так как воздух разреженный. Более того, поток воздуха был температурой ниже минус 40. Люди мгновенно начали мерзнуть и паниковать.

Высота семь тысяч километров считается критической для человека. уровень снабжения крови кислородом на такой высоте составляет всего 60% от необходимого для человека.

Например, гора Эверест выше почти 9000 метров, но его покоряют со специальным снаряжением и кислородными баллонами. Лагеря при этом находятся на высоте 5000 метров.

58-летняя стюардесса Кларабелль Лэнсинг стояла в проходе у первых рядов. Ее сразу же снесло мощным воздушным потоком. 37 лет она посвятила работе и погибла за считанные секунды. Остальные пассажиры были пристегнуты, поэтому их не сдуло.

Ситуация требовала моментальной реакции пилота, поэтому он резко снизил высоту до уровня три тысячи метров. Так люди смогли дышать.

Самолет направили на запасной аэропорт острова Мауи. При этом куски обшивки постоянно отрывались. А когда настала пора приземляться, шасси не открылись. Лайнер пошел на круг и отказал левый двигатель.

К счастью, пилоты на одном двигателе смогли посадить самолет. Спаслось 94 человека, 65 из них и были ранены. Погибла только одна стюардесса, которую снесло потоком холодного воздуха.

После инцидента было проведено расследование, которое показало, что авария произошла из-за металла заклепок и износа корпуса. За месяц до рокового полета лайнеру исполнилось 20 лет. В норме самолет может находиться в работе до 20 лет.

За 20 лет работы лайнер летал в условиях повышенной влажности, а из-за коррозии возникли трещины. Однако эта история говорить не только о том, как важно следить за "сроком годности", но и демонстрирует необходимость пристегиваться на борту.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители