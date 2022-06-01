Что стало с пассажирами самолета, у которого оторвало крышу

Шокирующая ситуация произошла 28 апреля 1988 года. Истории про серьезные повреждения самолета часто заканчиваются трагедией, но в этом случае выжили практически все. "Рамблер" расскажет, что случилось с пассажирами самолета, у которого оторвало крышу.

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Это был внутренний рейс самолета авиакомпании Aloha Airlines на Гавайях по маршруту Хило—Гонолулу. Полет должен был длиться всего 35 минут. Но на 23-ей минуте на высоте 7000 метров пассажиры увидели, как большая часть обшивки фюзеляжа отрывается от борта. Звук напоминал разрыв паруса, отрыв произошел за секунду, хотя ничего не предвещало беды.

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Резкий поток воздуха хлынул в салон. Но пассажирам все равно не хватало кислорода, так как воздух разреженный. Более того, поток воздуха был температурой ниже минус 40. Люди мгновенно начали мерзнуть и паниковать.

Высота семь тысяч километров считается критической для человека. уровень снабжения крови кислородом на такой высоте составляет всего 60% от необходимого для человека.

Например, гора Эверест выше почти 9000 метров, но его покоряют со специальным снаряжением и кислородными баллонами. Лагеря при этом находятся на высоте 5000 метров.

58-летняя стюардесса Кларабелль Лэнсинг стояла в проходе у первых рядов. Ее сразу же снесло мощным воздушным потоком. 37 лет она посвятила работе и погибла за считанные секунды. Остальные пассажиры были пристегнуты, поэтому их не сдуло.

Ситуация требовала моментальной реакции пилота, поэтому он резко снизил высоту до уровня три тысячи метров. Так люди смогли дышать.

Самолет направили на запасной аэропорт острова Мауи. При этом куски обшивки постоянно отрывались. А когда настала пора приземляться, шасси не открылись. Лайнер пошел на круг и отказал левый двигатель.

К счастью, пилоты на одном двигателе смогли посадить самолет. Спаслось 94 человека, 65 из них и были ранены. Погибла только одна стюардесса, которую снесло потоком холодного воздуха.

После инцидента было проведено расследование, которое показало, что авария произошла из-за металла заклепок и износа корпуса. За месяц до рокового полета лайнеру исполнилось 20 лет. В норме самолет может находиться в работе до 20 лет.