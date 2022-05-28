Экс-москвичка рассказала о проблемах с чистотой в Индии

«Когда я ехала сюда в первый раз, в моей голове роем вились самые разные мысли: Индия — это опасно, там сплошная антисанитария, можно заразиться неизвестной инфекцией, вообще страшно. Конечно, на меня влияли все те предубеждения, связанные с Индией, что есть у многих людей в России», — сообщила Виктория.