5 самых необычных библиотек мира

Дома книги могут быть не только полезным, но и эстетически красивым местом. Показываем пять мировых библиотек, которые стоит посетить не только ради чтения.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Национальная библиотека, Беларусь

Нацыянальная бібліятэка Беларусі построена в форме алмаза, а по-научному — ромбокубооктаэдра. Фасад оборудован светодиодными кластерами, которые светятся днем и ночью. В библиотеке хранятся книги, журналы, ноты, звукозаписи, картографические издания и электронные издания, научные работы, документы — всего около 10 млн единиц.

pixabay.com/

Библиотека Гейзеля, США

Библиотека при Калифорнийском университете в Сан-Диего не имеет третьего этажа. Из-за необычной конструкции нумерация этажей идет с 1 по 2, затем с 4 по 8. В библиотеке хранится более 7 млн экземпляров научной и художественной литературы для поддержки работы университета.

commons.wikimedia.org

Библиотека Луи Нюсера, Франция

Кто бы мог воспринять фразу «знания в голове» буквально? Наверное, архитекторы этого шедевра в Ницце. Здание библиотеки выполнено в виде гигантской головы с кубом. Правда, оказаться «внутри головы» не получится: внутри куба располагаются административные отделы библиотеки и хранилище, вход только по пропускам. Читальные залы расположены в зданиях неподалеку.

commons.wikimedia.org

Библиотека Делфтского технического университета, Нидерланды

Не видите библиотеку? А она есть: книгохранилище, читальные залы и даже книжный магазин располагаются под зеленым ландшафтом. О существовании чего-то под землей намекает лишь вход в виде трубы.

commons.wikimedia.org

Библиотека имени Сандро Пенны, Италия

Библиотека в городке Перуджа, область Умбрия, на первый взгляд напоминает НЛО. Читальные залы расположены в стеклянном «обруче», а книги хранятся в центре «тарелки» из розового пластика. По вечерам библиотека окрашивается в красные тона и привлекает туристов — к счастью, посещение круглосуточное.

flickr.com