Ради чего стоит ехать в Катар

Катар как туристическое направление приобрел популярность в последнее время. Вероятнее всего, это связано с тем, что большинство рейсов на популярные азиатские курорты осуществляется с пересадкой в его столице. “Рамблер” расскажет, куда можно сходить, если вы оказались в Дохе.

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Музей исламского искусства

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Катар – арабская страна, которую считают одной из самых богатых в мире. И речь идет не только о материальных ценностях, но и о культуре. Если вам довелось оказаться в Дохе, рекомендуем посетить Музей исламского искусства, в экспозиции которого можно полюбоваться самыми разными историческими реликвиями. Еще один плюс – он находится на красивейшей набережной Корниш. Почувствовать в волосах ветер Персидского залива – бесценно!

Квартал небоскребов Вест-Бэй

В Дохе уже построено 40 небоскребов. При этом с каждым годом город стремительно застраивается, появляются новые отели, офисные здания, дороги и стадионы (между прочим, страна готовится принять чемпионат мира по футболу). В одном из самых первых небоскребов, построенных в Дохе (Aspire Tower), во время Азиатских игр на башне горел олимпийский огонь. Кстати, само здание высотой 300 метров по форме напоминает факел и часто выступает символом этой страны.

Если вы очарованы современным обликом Дохи и у вас есть немного времени, рекомендуем отправиться в город будущего — Лусаил, он находится всего в 15 километрах от столицы. Это первый в Катаре экогород.

Рынок Сук Вакиф

Катар, по отзывам туристов, более уютный и гостеприимный, чем те же Эмираты. И ощутить это на все 100% вы сможете, отправившись на местный рынок. Здесь продают специи, сувениры, масла, ткани, одежду, ковры, парфюм. Местные жители приходят на рынок перекусить или посмотреть на выступления уличных артистов.

Никогда не видели соколов? Обязательно загляните на местный птичий рынок. Здесь местные покупают этих птиц, а также все необходимое для соколиной охоты.

Верблюжьи бега

Верблюжьи бега популярны в Катаре. Между прочим, еще в начале прошлого века этот вид спорта приобрел статус официального. В соревнованиях участвуют только одногорбые верблюды беговых пород. А управляют ими роботы-жокеи. Ранее для этой цели обучали детей, но в начале XXI века правозащитники добились запрета на их участие в бегах ввиду травмоопасности.

Соревнования проходят на специальном ипподроме — Аль-Шахания. Из интересного: во время забега вдоль трассы движутся машины владельцев верблюдов и обычных зрителей.

Мечеть Education City Mosque