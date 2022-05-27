Российские туристы перестали хотеть в Европу

Согласно данным последнего «Барометра дальних путешествий» — Long-Haul Travel Barometer (LHTB), который дает представление о настроениях туристов на летние месяцы 2022 года, спрос на поездки в Европу с ключевых зарубежных рынков остается ниже уровня, существовавшего до пандемии. Он лишь совсем ненамного улучшился по сравнению с прошлым годом.

Хотя события на Украине создали новые проблемы для европейского туризма, они, по-видимому, оказывают ограниченное влияние на большинство удаленных рынков, за исключением Китая и России. При этом большинство респондентов — 76% — заявили, что конфликт не повлиял на их намерения путешествовать. Результаты показывают, что опасения по поводу COVID-19, расходы, связанные с поездками, и отсутствие удобных стыковок являются основными сдерживающими факторами для дальних поездок этим летом.

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Конфликт в наибольшей степени повлиял на настроения в отношении выездных поездок из России и Китая.

Из-за продолжающейся операции на Украине и последовавших за этим санкций, введенных в отношении России, желание российских путешественников посетить Европу достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений — всего 78 пунктов по «Барометру». Это значительно ниже, чем во время первой волны COVID-19 — 87 пунктов в мае-августе 2020 года, когда в большинстве европейских стран были введены строгие карантины.

В краткосрочной перспективе более половины опрошенных россиян — порядка 60% — не планируют выезжать за пределы Содружества Независимых Государств (СНГ). Среди 20% жителей России, которые планируют путешествовать, но не в Европу, 9% заявили, что текущая ситуация негативно повлияла на их интерес к посещению европейских стран в ближайшие месяцы, в то время как 7% по-прежнему считают регион привлекательным направлением и хотели бы посетить его в будущем.

19% китайских путешественников, в принципе не склонных к риску, также воздержатся от посещения Европы. Однако по другим причинам. Недавние вспышки «Омикрона» и строгие ограничения препятствуют выездным поездкам. Тем не менее, туристические настроения в отношении посещения Европы немного выросли (плюс 6 пунктов) по сравнению с прошлым летом. Этот показатель может еще больше улучшиться к концу года, когда, как ожидается, Китай снимет ограничения на международный туризм.

Июнь и август, вероятно, станут самыми популярными месяцами для американцев, планирующих отдых в Европе. Однако более половины жителей США, заявивших о своем намерении отправиться через океан этим летом, еще не забронировали билеты на самолет. То есть бронирование last minute станет заметным фактором на этом рынке из-за экономической и геополитической неопределенности.

Канадцы также сомневаются в конкретных датах отпуска в Европе: только 30% забронировали билеты на самолет на лето 2022 года. Респонденты из Канады хотели бы посетить морские курорты и столицы, при этом Франция, Италия и Великобритания считаются самыми популярными странами.