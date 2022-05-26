Список: страны, которые сняли ковидные ограничения на въезд

За последние месяцы ряд европейских и азиатских стран ослабили ковидные ограничения и вернулись к допандемийным условиям. Чтобы пересечь границу, уже не нужно делать ПЦР-тест, а где-то не требуют даже прививку. Что это за страны?

Фото: unsplash.com unsplash.com

Помните, что большинство стран ЕС закрыло границы с Россией. Добраться до них можно только с пересадками. В транзитной стране все еще могут действовать ковидные ограничения.

Например, популярный пересадочный хаб — турецкий Стамбул. В Турции все ковидные ограничения все еще действуют: для въезда понадобится сертификат о вакцинации "Спутником V", перенесённом заболевании, тест на антигены не старше 48 часов либо ПЦР-тест не старше 72 часов.

* — нужна шенгенская виза

Н — нужна национальная виза

П — виза по прибытию

Х — виза не нужна

Европа

Австрия *

Албания (виза не нужна 1 мая по 30 сентября включительно)

Беларусь (ограничений нет при въезде по земле, Х)

Бельгия *

Болгария *

Великобритания Н

Венгрия *

Греция *

Дания *

Испания *

Ирландия Н

Исландия *

Латвия *

Литва *

Лихтенштейн *

Мадейра (Португалия) *

Норвегия *

Польша *

Румыния Н

Северная Македония Х

Сербия Х

Словакия *

Словения *

Хорватия Н

Чехия *

Швейцария *

Швеция *

Азия и Южная Америка

Армения Х

Вьетнам Х

Бахрейн П

Кыргызстан Х

Мальдивы Х

Аргентина Х

Доминикана Х

Коста-Рика Х

Куба Х