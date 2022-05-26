Список: страны, которые сняли ковидные ограничения на въезд

За последние месяцы ряд европейских и азиатских стран ослабили ковидные ограничения и вернулись к допандемийным условиям. Чтобы пересечь границу, уже не нужно делать ПЦР-тест, а где-то не требуют даже прививку. Что это за страны?
Помните, что большинство стран ЕС закрыло границы с Россией. Добраться до них можно только с пересадками. В транзитной стране все еще могут действовать ковидные ограничения.
Например, популярный пересадочный хаб — турецкий Стамбул. В Турции все ковидные ограничения все еще действуют: для въезда понадобится сертификат о вакцинации "Спутником V", перенесённом заболевании, тест на антигены не старше 48 часов либо ПЦР-тест не старше 72 часов.
* — нужна шенгенская виза
Н — нужна национальная виза
П — виза по прибытию
Х — виза не нужна
Австрия *
Албания (виза не нужна 1 мая по 30 сентября включительно)
Беларусь (ограничений нет при въезде по земле, Х)
Бельгия *
Болгария *
Великобритания Н
Венгрия *
Греция *
Дания *
Испания *
Ирландия Н
Исландия *
Латвия *
Литва *
Лихтенштейн *
Мадейра (Португалия) *
Норвегия *
Польша *
Румыния Н
Северная Македония Х
Сербия Х
Словакия *
Словения *
Хорватия Н
Чехия *
Швейцария *
Швеция *
Армения Х
Вьетнам Х
Бахрейн П
Кыргызстан Х
Мальдивы Х
Аргентина Х
Доминикана Х
Коста-Рика Х
Куба Х