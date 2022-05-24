На Мальдивах открывается новый шикарный курорт

Курорт Hilton Maldives Amingiri resort, как и многие другие на люксовом архипелаге в Индийском океане, выглядит современно и привлекательно. Так характеризуют новинку в самом «Хилтоне». При этом на веб-сайте курорта реальных фотографий пока нет. Это четвертый курорт Hilton на Мальдивах, наряду с Waldorf Astoria, Conrad и Saiid Lagoon от Curio Collection.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Hilton Maldives Amingiri resort расположен на острове Амингири недалеко от международного аэропорта Мале, примерно в 15 минутах на скоростном катере. Такой трансфер обойдется в 300 долларов взрослым от 13 лет, 150 долларов детям в возрасте 6–12 лет и бесплатно для детей младшего возраста.

Цены на курорте, надо признать, «кусаются». Хотя здесь четко понятно, за что клиенты будут платить.

Новый отель Hilton Maldives Amingiri состоит из вилл над водой и вилл на пляже, и в каждой из них есть собственный бассейн.

На территории к услугам туристов — спа-салон, фитнес-центр, салон красоты, шесть ресторанов и баров. Среди них: бар у бассейна и коктейль-бар, бар с шампанским, чайный лаундж, рестораны, где подают блюда из морепродуктов, множество крытых площадок на свежем воздухе, места у воды с невероятными видами на океан.

В помещении спа-центра курортного отеля установлены окна «в пол», чтобы отдыхающие могли любоваться красивейшими пейзажами.

Курорт подходит для семейных пар, но есть и варианты с двумя спальнями, и вилла с шестью спальнями для больших групп или семей, путешествующих вместе.

Заказы на проживание принимаются с 1 июля. В продаже сегодня есть свободные виллы на весь период июль — декабрь 2022 года.