Туристам на заметку: 8 стран, в которых выявили оспу обезьян

Ученые уже рассматривают варианты превращения вируса в новую пандемию.
На самом деле широкое распространение оспы обезьян едва ли возможна, ибо, болезнь медицине хорошо известна и медики знают, как с ней бороться.Тем не менее, это заразный недуг, который, хоть и в небольших количествах, но стремительно переходит из одной страны в другую.На данный момент, согласно информации где Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) случаи заражения зафиксированы в Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Португалии, Австралии, Канады и Франция.
В большинстве этих государств находятся популярные у туристов всего мира курорты - это особенно важно знать накануне сезона. При этом специалисты еще раз напоминают, что этот вирус может широко распространяться в африканских странах.Да и в других туристических странах путешественникам лучше поменьше контактировать с животными, которые являются основными переносчиками этой заразы.