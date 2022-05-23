Туристам на заметку: 8 стран, в которых выявили оспу обезьян

На самом деле широкое распространение оспы обезьян едва ли возможна, ибо, болезнь медицине хорошо известна и медики знают, как с ней бороться.Тем не менее, это заразный недуг, который, хоть и в небольших количествах, но стремительно переходит из одной страны в другую.На данный момент, согласно информации где Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) случаи заражения зафиксированы в Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Португалии, Австралии, Канады и Франция.