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3 часа назад

Российским туристам предлагают депозиты для оплаты услуг в заграничных отелях

Inc-News

В ряде стран даже в условиях санкций пытаются привлечь путешественников из России.

Российским предлагают депозиты в заграничных отелях
Фото: Inc-NewsInc-News

Туроператоры начали предлагать россиянам необычную услуги, которая в условиях санкций может привлечь их на ставшие недоступными многие зарубежные курорты.

Туристам предлагают воспользоваться депозитом, с помощью которого можно будет расплачиваться в отелях.

Проще говоря, накануне поездки человек вносит определенную сумму, ее конвертируют по действующему курсу и вносят на счет, с которого и будут производиться оплаты за услуги за рубежом в тех странах, где не действуют российские банковские карты.

При этом остаток по окончании отпуска обещают вернуть. По некоторым данным, такую услугу туроператоры оценивают в среднем в десять процентов.

На данный момент подобный сервис предлагают в тринадцати странах, среди которых Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Израиль и другие.

Однако, эксперты сразу предупреждают туристов, что в отелях, работающих по системе all inclusive, к такой функции могут отнестись критически.

Заграница,
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