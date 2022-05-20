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4 часа назад

Туристка возмутилась поведением россиян в ОАЭ

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в ОАЭ и пожаловалась на соотечественников, которые злоупотребляют алкоголем на отдыхе. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка возмутилась поведением россиян в ОАЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, девушка заявила, что многие россияне «не умеют себя вести» в отпуске и чрезмерно употребляют спиртные напитки в барах и ресторанах.

«Вот тут элита русских показывают свое истинное лицо. Дебоши, громкая речь, драки — ну вы сами знаете последствия пьяных людей»,

— возмутилась она.

По мнению путешественницы, эта привычка показывает россиян в невыгодном свете по сравнении с местными жителями, которые почти не пьют алкоголь.

Тем не менее, автор отметила доброжелательное отношение местных жителей к россиянам.

«Русским нравится местный колорит, традиции, они чувствуют себя в безопасности, в отличие от жизни на родине. Русские говорят, что тут слишком хорошо, спокойно и безопасно, и отношение пока к нашим не поменялось»,

— рассказала она.

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