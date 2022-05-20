Россиянка рассказала, почему больше не вернется в Абхазию

Отдохнувшая в Абхазии россиянка рассказала, почему она больше никогда не вернется в страну. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественница решила поехать в Абхазию спонтанно, так как отдых в Сочи показался ей слишком скучным. Однако в итоге она полностью разочаровалась поездкой. Во-первых, автор отметила «полный упадок» туристической инфраструктуры — даже у популярных достопримечательностей она заметила мусор, а также обратила внимание на большое количество нелегальных гидов.

Во-вторых, читательница портала пожаловалась на низкий уровень сервиса и посоветовала над ним «пахать и пахать». По ее словам, на рынке и в ресторанах можно с легкостью столкнуться с хамством и фамильярностью.

«Многие ведут себя очень по-хамски, с малознакомыми людьми сразу переходят на "ты"»,

— заявила она.

Кроме того, автору не понравилась организация экскурсий — гиды меняли программу на ходу по своему усмотрению и постоянно конфликтовали с окружающими.

«Стиль вождения у водителя кавказский. Доехал и слава Богу. Куча заездов в непонятные лавки его друзей и знакомых»,

— возмутилась туристка.

Единственным достоинством Абхазии она назвала природу, которая показалась ей гораздо живописнее, чем в соседнем Краснодарском крае.

«На третий день пребывания в Абхазии вернулись в Сочи, были даже немного этому рады»,