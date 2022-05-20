Раскрыты нетипичные места для отдыха в Турции

Нетипичные места для отдыха популярной среди россиян курортной страны — Турции — назвала «Мосленте» тревел-эксперт и основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская.

Фото: Мослента Мослента

Одним из таких мест эксперт назвала Олюдениз — крошечную деревню на берегу Эгейского моря. «Здесь туриста порадует пляж с белым песком, чистая морская вода, горы и всегда ясная погода», — сказала Чернавская. Это место не так широко известно, но желающих отдохнуть здесь много, а отелей — мало. Поэтому она советует планировать поездку заранее.

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Основатель турагентства советует посетить город Фетхие, с его древнейшим гробницам, вырубленными в скалах. Здесь есть все привычные туристические развлечения: аквапарк, достопримечательности, шопинг, парки и пляжи, но при этом гораздо тише и приятнее, чем в других курортных зонах.

«Тихая гавань с идеально чистой водой прекрасно подходит для морских прогулок на катерах и лодках. Отсюда можно отправиться в поход в горы или сразу поселиться в кемпинге, где каждое утро вас будет встречать нетронутая морская природа, а обед составят самые свежие овощи и собственноручно пойманная рыба»,

— сказала она.

Третьим таким местом в Турции эксперт назвала город Бодрум, с его хорошим сервисом и отсутствием толп туристов. По словам Чернавской, Бодрум не уступает по качеству отдыха популярным европейским курортам.

Город Дидим специалист назвала местом событий не только исторических, но и по-настоящему легендарных. По древнегреческим мифам, именно здесь родился бог света Аполлон, здесь находился крупнейший его храм. Тут проходили бои греко-персидских войн и отметились многие великие правители: Ксеркс, Юлий Цезарь, Калигула и другие. «Сейчас Дидим является местом постоянных археологических раскопок, поэтому туристам не приходится скучать. На прогулку по античным руинам лучше отправляться в компании гида, чтобы узнать все секреты этих мест», — советует она.

Пятерку замыкает город Мармарис, известный своими вечеринками и морским спортом. Отдых здесь отлично подойдет для любителей яхт, кайтсерфинга и дайвинга. Много здесь и архитектурных достопримечательностей: замок султана Сулеймана Великого в классическом оттоманском стиле, караван-сарай XVI века и старинные мечети, рассказала Людмила Чернавская.