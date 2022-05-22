Страна души: куда съездить в Таджикистане и что привезти

«Я много что видела в этом мире, но это озеро, а главное то, что находится совсем недалеко от него, поразили меня в самое сердце! Добираться от Душанбе до Искандеркуля на машине примерно часа 3 по очень красивым местам. В дороге вас будут окружать прекраснейшие горы, бушующая река, стада барашков. В общем сама дорога до озера уже достопримечательность!», — отзыв с сайта tripadvisor.ru.