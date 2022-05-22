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40 минут назад

Страна души: куда съездить в Таджикистане и что привезти

Дарья Амосова

Таджикистан — красивая страна с горными пейзажами, вкусной едой и добрыми людьми. «Рамблер» рассказывает, зачем ехать в отпуск в Таджикистан.

Страна души: куда съездить в Таджикистане и что привезти
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как добраться

Видео дня

Для въезда в Таджикистан нужен заграничный паспорт. Виза не нужна. Граждане РФ могут находиться на территории страны без визы или разрешения сроком до 90 дней.

Из Москвы следуют прямые рейсы в Бохтар, Куляб, Душанбе и Худжанд.

Для въезда нужен либо сертификат о вакцинации «Спутником V», либо ПЦР-тест не старше 72 часов.

Что посмотреть

Дорога на Памир

Памирский тракт соединяет города Ош (Киргизия), Хорог и Душанбе. Протяженность дороги — свыше 1200 км. Тракт проходит через горные массивы и перевалы. Тип покрытия — грунтовой, зимой дорогу не используют из-за опасности лавин.

«Когда-то тут шли караваны, нагруженные изысканными товарами. На этих необъятных пространствах проявляется истинное лицо Памира. Пронизывающий ледяной ветер усиливает безжизненные пейзажи, а высокогорный прозрачный воздух подчеркивает красоту местных красок», — отзыв с сайта tripadvisor.ru.

unsplash.com

Кайраккумское водохранилище

Таджикистан не имеет выхода к морю. Местные и туристы летом едут загорать и купаться к водохранилищу в Согдийской области. Здесь можно ловить рыбу и отдохнуть в лечебном санатории.

«Были в июне на общественном пляже. Чисто, есть кабинки для переодевания и крытые беседки для отдыха на самом берегу. Из развлечений был только водный скутер. Заход плавный, сначала галька, потом песок. Вода теплая, людей мало. Приятное место», — отзыв с сайта tripadvisor.ru.

Парк «Рудаки»

Городской парк был создан в 1930-х. Он находится в самом центре города Душанбе, в районе Исмаила Сомони, и выходит на главную улицу города — проспект имени Рудаки.

«Красивый памятник, великолепный парк для пеших прогулок вечером. Отличная иллюминация, набор красок и цветов», — отзыв с сайта tripadvisor.ru.

commons.wikimedia.org

Историко-краеведческий музей археологии и фортификации

Музей открылся в 1986 году в честь 2500-летия города Худжанда. Выставки находятся в старой Худжандской крепости: в VIII-X веках она была частью фортификационной системы.

«Очень большие залы. Хороший гид. Мне особенно понравилось традиционное жилье таджиков в натуральную величину», — отзыв с сайта tripadvisor.ru.

commons.wikimedia.org

Озеро Искандеркуль

Горное озеро располагается в Согдийской области. Цвет воды меняется в зависимости от погоды — от глубокого черного до ослепительно-бирюзового.

«Я много что видела в этом мире, но это озеро, а главное то, что находится совсем недалеко от него, поразили меня в самое сердце! Добираться от Душанбе до Искандеркуля на машине примерно часа 3 по очень красивым местам. В дороге вас будут окружать прекраснейшие горы, бушующая река, стада барашков. В общем сама дорога до озера уже достопримечательность!», — отзыв с сайта tripadvisor.ru.

unsplash.com

Что привезти

  • Разноцветные носки из козьей шерсти джурабы
  • Керамическая посуда и предметы интерьера
  • Памирские самоцветы
  • Таджикская тюбетейка токи
unsplash.com

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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