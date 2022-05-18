Куда можно улететь из России: открытые страны для россиян

Впереди лето и сезон отпусков: «Рамблер» рассказывает, куда можно улететь из России за границу сейчас.
Для россиян в теории открыто более 100 стран. Ограничения касаются в основном сертификата о прививках: не все страны признают «Спутник V»). Усложняет ситуацию то, что множество стран закрыли для России небо: добираться придется через соседние государства.
Мы собрали направления, куда можно слетать этим летом. Это страны открыты для россиян, с развитым туристическим сектором: туда проще всего попасть финансово и географически, виза не нужна, дополнительные документы – не нужны или нужны в минимальном количестве.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 180 дней.
Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.
Вакцины и тесты: не требуется.
Прямые рейсы: регулярные рейсы есть, из Москвы в Ереван и Гюмри.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.
Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.
Вакцины и тесты: для въезда в страну требуется ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета.
Прямые рейсы: регулярные рейсы есть, из Москвы в Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Актау.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.
Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.
Вакцины и тесты: для прибывающих по земле – не требуется; для непривитых туристов, прибывающих по воздуху - ПЦР-тест не старше 72 часов.
Прямые рейсы: регулярные рейсы есть в Минск, открыта наземная граница, есть ж/д и авто сообщение.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.
Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.
Вакцины и тесты: не требуется.
Прямые рейсы: авиасообщения нет, открыта наземная граница из Сочи, есть ж/д и авто сообщение.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней, после 30 дней необходимо оформить регистрацию.
Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.
Вакцины и тесты: въезд разрешен без сертификатов и ПЦР-тестов.
Прямые рейсы: регулярные рейсы есть, открыта наземная граница, есть ж/д и авто сообщение.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 60 дней. Количество дней пребывания не должно превышать 90 за период в 180 дней.
Страховка: обязательна, с покрытием коронавируса на весь период.
Вакцины и тесты: сертификат о полном курсе вакцинации на английском (можно «Спутник V») или сертификат переболевшего (справку о выздоровлении). Для не вакцинированных и не переболевших – отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Можно – справка экспресс-теста на антигены, сделанный в течение 48 часов до вылета.
Прямые рейсы: есть.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.
Страховка: обязательна, с покрытием коронавируса на весь период.
Вакцины и тесты: сертификат о полном курсе вакцинации. Для не вакцинированных и не переболевших – ПЦР-тест (48 часов) или экспресс-тест (24 часа).
Прямые рейсы: из России прямыми рейсами не добраться, только с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.
Страховка: рекомендована на весь период.
Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V», справка переболевшего (справку о выздоровлении) или ПЦР-тест (72 часа).
Прямые рейсы: есть, из Москвы в Баку.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 360 дней.
Страховка: рекомендовано иметь полис или страховку.
Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (72 часа).
Прямые рейсы: нет, сухопутная граница открывается в июне 2022.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.
Страховка: обязательна, с покрытием коронавируса на весь период.
Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации, с 21 мая 2022 года отменены ПЦР-тесты, необходимо заполнить декларацию.
Прямые рейсы: прямые перелеты есть, но дорогие - больше выбор с пересадками в Турции.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.
Страховка: рекомендована на весь период.
Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V» + отрицательный ПЦР-тест (48 часов) + зарегистрироваться в онлайн-системе на сайте ehteraz.gov.qa.
Прямые рейсы: есть в Доху, проще с пересадками в Турции, Каире, ОАЭ.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.
Страховка: обязательна на весь период.
Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V» или отрицательный ПЦР-тест (96 часов).
Прямые рейсы: есть, но дорогие, проще всего с пересадками - ОАЭ, Катар, Турция.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней. Необходимо оформить специальное разрешение Thailand Pass.
Страховка: обязательна на весь период с суммой покрытия не менее 25 тыс. долларов и покрытием рисков коронавируса.
Вакцины и тесты: обязательна, «Спутник V» («Спутник Лайт» не принимается), без вакцины - ПЦР-тест (72 часа) или карантин на 5 дней в отеле.
Прямые рейсы: нет, с пересадками - в Стамбуле, Абу-Даби, Дохе.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 15 дней.
Страховка: обязательна на весь период, с суммой покрытия не менее 50 тыс. долларов и риском коронавируса.
Вакцины и тесты: не требуется.
Прямые рейсы: нет, с пересадками в Дубае.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.
Страховка: рекомендуется.
Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V», непривитым - ПЦР-тест (72 часа) или платный экспресс-тест на месте.
Прямые рейсы: есть.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.
Страховка: рекомендуется.
Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V» или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.
Прямые рейсы: есть.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.
Страховка: рекомендуется.
Вакцины и тесты: не требуется.
Прямые рейсы: есть.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.
Страховка: рекомендуется.
Вакцины и тесты: не требуется.
Прямые рейсы: нет, можно добраться с наземными стыковками в Белграде или Стамбуле, через Албанию, Сербию или Хорватию.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.
Страховка: рекомендуется.
Вакцины и тесты: сертификат о полной вакцинации «Спутник V», справка переболевшего или ПЦР/экспресс-тест (72 часа/48 часов).
Прямые рейсы: нет, можно добраться с пересадками в Турции или Сербии.
Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней (только для туристов).
Страховка: обязательна.
Вакцины и тесты: не требуется, необходимо заполнить декларацию о рисках.
Прямые рейсы: нет.
Несмотря на закрытое небо, россияне все еще могут попасть в часть стран ЕС и шенгенского соглашения.