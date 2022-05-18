Куда можно улететь из России: открытые страны для россиян

Впереди лето и сезон отпусков: «Рамблер» рассказывает, куда можно улететь из России за границу сейчас.

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Какие страны открыты для россиян

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Для россиян в теории открыто более 100 стран. Ограничения касаются в основном сертификата о прививках: не все страны признают «Спутник V»). Усложняет ситуацию то, что множество стран закрыли для России небо: добираться придется через соседние государства.

Мы собрали направления, куда можно слетать этим летом. Это страны открыты для россиян, с развитым туристическим сектором: туда проще всего попасть финансово и географически, виза не нужна, дополнительные документы – не нужны или нужны в минимальном количестве.

По российскому паспорту, виза не нужна

Армения

Безвизовый режим для россиян: на срок до 180 дней.

Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.

Вакцины и тесты: не требуется.

Прямые рейсы: регулярные рейсы есть, из Москвы в Ереван и Гюмри.

Казахстан

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.

Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.

Вакцины и тесты: для въезда в страну требуется ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета.

Прямые рейсы: регулярные рейсы есть, из Москвы в Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Актау.

Беларусь

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.

Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.

Вакцины и тесты: для прибывающих по земле – не требуется; для непривитых туристов, прибывающих по воздуху - ПЦР-тест не старше 72 часов.

Прямые рейсы: регулярные рейсы есть в Минск, открыта наземная граница, есть ж/д и авто сообщение.

Абхазия

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.

Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.

Вакцины и тесты: не требуется.

Прямые рейсы: авиасообщения нет, открыта наземная граница из Сочи, есть ж/д и авто сообщение.

Киргизия

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней, после 30 дней необходимо оформить регистрацию.

Страховка: рекомендовано оформить медицинскую страховку на весь период проживания.

Вакцины и тесты: въезд разрешен без сертификатов и ПЦР-тестов.

Прямые рейсы: регулярные рейсы есть, открыта наземная граница, есть ж/д и авто сообщение.

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По заграничному паспорту, виза не нужна

Турция

Безвизовый режим для россиян: на срок до 60 дней. Количество дней пребывания не должно превышать 90 за период в 180 дней.

Страховка: обязательна, с покрытием коронавируса на весь период.

Вакцины и тесты: сертификат о полном курсе вакцинации на английском (можно «Спутник V») или сертификат переболевшего (справку о выздоровлении). Для не вакцинированных и не переболевших – отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Можно – справка экспресс-теста на антигены, сделанный в течение 48 часов до вылета.

Прямые рейсы: есть.

Тунис

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.

Страховка: обязательна, с покрытием коронавируса на весь период.

Вакцины и тесты: сертификат о полном курсе вакцинации. Для не вакцинированных и не переболевших – ПЦР-тест (48 часов) или экспресс-тест (24 часа).

Прямые рейсы: из России прямыми рейсами не добраться, только с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае.

Азербайджан

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.

Страховка: рекомендована на весь период.

Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V», справка переболевшего (справку о выздоровлении) или ПЦР-тест (72 часа).

Прямые рейсы: есть, из Москвы в Баку.

Грузия

Безвизовый режим для россиян: на срок до 360 дней.

Страховка: рекомендовано иметь полис или страховку.

Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (72 часа).

Прямые рейсы: нет, сухопутная граница открывается в июне 2022.

Израиль

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.

Страховка: обязательна, с покрытием коронавируса на весь период.

Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации, с 21 мая 2022 года отменены ПЦР-тесты, необходимо заполнить декларацию.

Прямые рейсы: прямые перелеты есть, но дорогие - больше выбор с пересадками в Турции.

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Катар

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.

Страховка: рекомендована на весь период.

Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V» + отрицательный ПЦР-тест (48 часов) + зарегистрироваться в онлайн-системе на сайте ehteraz.gov.qa.

Прямые рейсы: есть в Доху, проще с пересадками в Турции, Каире, ОАЭ.

Мальдивы

Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.

Страховка: обязательна на весь период.

Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V» или отрицательный ПЦР-тест (96 часов).

Прямые рейсы: есть, но дорогие, проще всего с пересадками - ОАЭ, Катар, Турция.

Таиланд

Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней. Необходимо оформить специальное разрешение Thailand Pass.

Страховка: обязательна на весь период с суммой покрытия не менее 25 тыс. долларов и покрытием рисков коронавируса.

Вакцины и тесты: обязательна, «Спутник V» («Спутник Лайт» не принимается), без вакцины - ПЦР-тест (72 часа) или карантин на 5 дней в отеле.

Прямые рейсы: нет, с пересадками - в Стамбуле, Абу-Даби, Дохе.

Вьетнам

Безвизовый режим для россиян: на срок до 15 дней.

Страховка: обязательна на весь период, с суммой покрытия не менее 50 тыс. долларов и риском коронавируса.

Вакцины и тесты: не требуется.

Прямые рейсы: нет, с пересадками в Дубае.

Узбекистан

Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.

Страховка: рекомендуется.

Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V», непривитым - ПЦР-тест (72 часа) или платный экспресс-тест на месте.

Прямые рейсы: есть.

Таджикистан

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней.

Страховка: рекомендуется.

Вакцины и тесты: сертификат о вакцинации «Спутник V» или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.

Прямые рейсы: есть.

Сербия

Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.

Страховка: рекомендуется.

Вакцины и тесты: не требуется.

Прямые рейсы: есть.

Черногория

Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.

Страховка: рекомендуется.

Вакцины и тесты: не требуется.

Прямые рейсы: нет, можно добраться с наземными стыковками в Белграде или Стамбуле, через Албанию, Сербию или Хорватию.

Босния и Герцеговина

Безвизовый режим для россиян: на срок до 30 дней.

Страховка: рекомендуется.

Вакцины и тесты: сертификат о полной вакцинации «Спутник V», справка переболевшего или ПЦР/экспресс-тест (72 часа/48 часов).

Прямые рейсы: нет, можно добраться с пересадками в Турции или Сербии.

Аргентина

Безвизовый режим для россиян: на срок до 90 дней (только для туристов).

Страховка: обязательна.

Вакцины и тесты: не требуется, необходимо заполнить декларацию о рисках.

Прямые рейсы: нет.

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По заграничному паспорту, виза на месте или электронная

Египет

Виза для россиян : на 30 дней, ставится по прилете (стоимость – 25 долларов).

: на 30 дней, ставится по прилете (стоимость – 25 долларов). Страховка : рекомендуется, требований по сумме покрытия нет.

: рекомендуется, требований по сумме покрытия нет. Вакцины и тесты: сертификат о полной вакцинации «Спутник V» («Спутник Лайт» не принимается), ПЦР-тест (72ч) или экспресс-тест (24ч).

Прямые рейсы: есть.

ОАЭ

Виза для россиян : на 90 дней, ставится по прилете (стоимость – 25 долларов).

: на 90 дней, ставится по прилете (стоимость – 25 долларов). Страховка : рекомендуется, требований по сумме покрытия нет.

: рекомендуется, требований по сумме покрытия нет. Вакцины и тесты : сертификат о полной вакцинации «Спутник V», ПЦР-тест (48 ч) на английском, сертификат переболевшего. Все – с QR-кодом.

: сертификат о полной вакцинации «Спутник V», ПЦР-тест (48 ч) на английском, сертификат переболевшего. Все – с QR-кодом. Прямые рейсы: есть в Дубай, Абу-Даби и Шарджу.

Шри-Ланка

Виза для россиян : на 30 дней, оформление электронное (35 долларов).

: на 30 дней, оформление электронное (35 долларов). Страховка : обязательна, сумма покрытия – не менее 12 тыс. долларов.

: обязательна, сумма покрытия – не менее 12 тыс. долларов. Вакцины и тесты : Обязательно заполнение онлайн декларации о состоянии здоровья Health Declaration Form. Она выдает QR-код, который необходимо предоставить на борту. Документы – сертификат о полной вакцинации «Спутник V», ПЦР-тест (72 ч) или экспресс-тест (48 часов).

: Обязательно заполнение онлайн декларации о состоянии здоровья Health Declaration Form. Она выдает QR-код, который необходимо предоставить на борту. Документы – сертификат о полной вакцинации «Спутник V», ПЦР-тест (72 ч) или экспресс-тест (48 часов). Прямые рейсы: есть.

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По заграничному паспорту, простая виза

Кипр

Виза для россиян: на 90 дней, бесплатно, выдачи электронных виз приостановлены.

на 90 дней, бесплатно, выдачи электронных виз приостановлены. Страховка : обязательна.

: обязательна. Вакцины и тесты : сертификат о полной вакцинации «Спутник V», ПЦР-тест (72 ч) или экспресс-тест (24 ч).

: сертификат о полной вакцинации «Спутник V», ПЦР-тест (72 ч) или экспресс-тест (24 ч). Прямые рейсы: нет, с пересадками – через Сербию и ОАЭ.

Хорватия

Виза для россиян : на 90 дней, национальная. Можно въехать по мультишенгену или с национальной визой Болгарии, Кипра или Румынии.

: на 90 дней, национальная. Можно въехать по мультишенгену или с национальной визой Болгарии, Кипра или Румынии. Страховка : обязательна.

: обязательна. Вакцины и тесты : не требуется.

: не требуется. Прямые рейсы: нет, с пересадками через Сербию или Турцию.

Туристом в ЕС: можно ли попасть, есть ли прямые рейсы, есть ли билеты

Несмотря на закрытое небо, россияне все еще могут попасть в часть стран ЕС и шенгенского соглашения.