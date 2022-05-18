Россиянка отдохнула на Мальдивах по цене Турции

Российская туристка бюджетно отдохнула на Мальдивах по цене Турции и дала советы по планированию отпуска на экзотическом курорте. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, за путевку на семь ночей с размещением в четырехзвездочном отеле она заплатила 177 тысяч рублей на двоих. Билеты на прямой рейс от «Аэрофлота» обошлись в 80 тысяч рублей для двоих пассажиров.

«Тариф без багажа, да и какой багаж: на райском острове нужны купальник, пару платьев и тапочки!»

— заявила путешественница.

В итоге читательница портала осталась в восторге от поездки. Первое, что она отметила — это номер, который оказался виллой «с видом на райский сад». По словам россиянки, почти всю поездку она провела на пляже у океана.

«Тем, кто скажет "Фу, скукота", — не скучно вообще ни секунды! Просто созерцать эту красоту, эти краски океана, неба, трогать бархатистый песок — лучшее развлечение»,

— заявила туристка.

Кроме того, девушка посоветовала всегда плавать в купальнике с длинными рукавами, так как от солнечных ожогов не спасает даже защитный крем, а также брать с собой подводную маску — иначе ее аренда обойдется в 25 долларов.

«Другой мир! Все, что сейчас происходит в нашем безумном мире, — где-то далеко, и пусть только на неделю, но полностью забываешь обо всем. Перезагрузка головы полная!»