Менорка — идеальное место для отдыха на побережье Испании

В то время как Майорка и Ибица — территория безудержного веселья, Менорка — остров, который влюбляет в себя прекрасными пляжами, закатами и ресторанами.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Менорка легко может претендовать на звание самого спокойного острова Испании, многие части его части остались дикими и нетронутыми.

Впрочем, для желающих устроить вечеринку бар Cova d'en Xoroi на склоне утеса в разгар лета превращается в ночной клуб.

При том, что протяженность острова с запада на восток менее 50 км, береговая линия почти бесконечная — больше 200 км. Это делает Менорку отличным местом для настоящего пляжного отдыха.

Ткм, кто жаждет приключений, здесь тоже есть что предложить: от подводного плавания с маской и трубкой, пеших и велосипедных прогулок до каякинга, рыбной ловли и катания на лодках.

Многие туристы приезжают каждый год специально для того, чтобы насладиться захватывающими видами острова.

Хорошую еду можно найти повсюду, ведь Менорка была удостоена звания Европейского гастрономического региона 2022 года 2022 European Region of Gastronomy. Сскорее всего, будет вкусно везде. Начните, пожалуй, с морского ресторана Aquarium и закажите здешних креветок, тунца и другую рыбу.

Хотите расслабиться? Отправляйтесь в роскошный отель Torralbenc, чтобы попробовать местные вина во время роскошной экскурсии и дегустации. На острове 70 гектаров потрясающих виноградников и оливковых рощ.

А еще на Менорке находится всемирно известный стильный обувной бутик, который пользуется большой популярностью среди крупных знаменитостей. Купите свою собственную супер-удобную пару Pretty Ballerina в модном магазине в старом городе за 140 евро, не пожалеете!