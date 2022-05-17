Сколько стоит слетать на отдых во Вьетнам

Возобновление прямых рейсов на вьетнамском направлении пока не планируется. Об этом TourDom.ru сообщили в контакт-центре Vietnam Airlines, а также в туроператоре ANEX Tour, который организовывал чартеры зимой. Тем не менее в связи с упрощением условий въезда интерес к отдыху в этой стране есть. Редакция TourDom.ru выяснила, каков минимальный бюджет поездки на двоих, если отправиться во Вьетнам вне сезона дождей – осенью.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Из Москвы в Хошимин российские туристы могут добраться со стыковкой в Дубае. Перелет на Emirates в сентябре обойдется в 63 тыс. руб. round trip. Время в пути – 16–18 ч, из них 3,5 ч займет пересадка.

За 53 тыс. можно купить билет на рейс Qatar Airways, однако надо быть готовым к тому, что на обратный перелет придется потратить более суток, из них 14 ч – на стыковку в Дохе. Можно сэкономить время, если отправиться туда на «катарцах» (14 ч), а обратно – на Emirates (18 ч), но и стоимость такого варианта выше – 92 тыс. руб.

Размещение в отеле Blue Bay Mui Ne Resort & Spa 4* (Фантьет) на 11 ночей с 4 сентября обойдется в 26 тыс. руб. на двоих. В эту сумму входит медицинская страховка и страховка от невыезда, если брать у туроператора. За 41 тыс. руб. можно забронировать на 11 ночей двухместный номер в 5* отеле Champa Island Nha Trang Hotel & Spa в Нячанге с завтраками.

К цене перелета Москва – Хошимин – Москва необходимо прибавить стоимость авиабилетов от Хошимина до Нячанга или Фукуока – от 7 тыс. до 15 тыс. руб. в обе стороны.

Итого тур на двоих с отправлением из Москвы 3 сентября и возвращением 16-го с проживанием в 5* отеле Нячанга обойдется как минимум в 180 тыс. руб. В эту сумму включен перелет авиакомпанией Emirates.