Названы самые популярные туристические направления в мире

Аналитики американской компании для онлайн-покупок WeThrift выявили 10 самых популярных мест в мире по количеству поисковых запросов пользователей на платформе Pinterest. Об этом сообщает Travel Daily News.

Так, самым популярным туристическим направлением эксперты назвали город Порту в Португалии. Спрос на фотографии оттуда увеличился на 62 процента за последние два месяца.

На втором месте в списке оказался греческий остров Корфу, который отстал от лидера рейтинга на один процентный пункт. Третью строчку заняло озеро Комо в Италии с результатом в 44 процента.