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2 часа назад

Названы самые популярные у россиян зарубежные направления для летнего отдыха

Lenta.ruиещё 3

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян зарубежные авианаправления для летнего отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

Самые популярные у россиян страны для летнего отдыха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученным данным, наибольшей популярностью среди отечественных туристов пользуется Армения, на долю которой в общей структуре продаж авиабилетов приходится примерно 18,7 процента. Второй и третьей по популярности странами оказались Турция и Киргизия — туда планируют отправиться 16 и 14,5 процента авиапутешественников соответственно.

В топ-5 востребованных направлений также вошли Казахстан (3,8 процента), Греция (3,4), Азербайджан (3,3), Таджикистан (3), Израиль (2,9), Италия (2,4) и Грузия (2,2).

Среди популярных российских направлений аналитики выделили Москву, на которую приходится 18,2 процента от всех авиазаказов по стране, Сочи, куда приобрели билеты 15,6 процента соотечественников, Санкт-Петербург — 10,7 процента, Симферополь — 6,7 и Калининград — 4,3 процента.

Ранее туроператоры предупредили россиян о дефиците мест в отелях Черноморского побережья в летний период. Так, стало известно, что заполняемость ряда курортных гостиниц на предстоящий туристический сезон достигает 100 процентов.

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