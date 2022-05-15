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46 минут назад

Кипр снял ряд ограничений в связи с коронавирусом

Lenta.ruиещё 1

Кипр с 15 мая снял ряд ограничительных мер, введенных в связи пандемией COVID-19, сообщает РИА Новости.

Кипр снял ряд ограничений в связи с коронавирусом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, временно отменяется ковид-паспорт Safe Pass при посещении большинства учреждений и мероприятий, маски необходимо носить лишь в помещениях. Пропуск SafePass подтверждает, что его владелец не заражен COVID-19. Это может быть отрицательный тест (ПЦР или экспресс), справка о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Кроме того, власти страны сняли обязательство предъявлять Safe Pass при посещении всех мест, не считая домов престарелых, поликлиник, лечебно-диагностических центров, реабилитационных центров.

Также контактировавшие с носителем коронавируса освобождаются от изоляции. При этом приостанавливается обязательное использование защитной маски для детей до 12 лет. Дети старше этого возраста должны носить защитную маску лишь в средней школе. Все лица старше 13 лет обязаны использовать защитную маску только в помещении.

С 15 мая на Кипре ослабили ограничения на заполняемость заведений общепита и центров развлечений. Разрешено на 100 процентов заполнять помещения площадью до 500 квадратных метров, а площадью более 500 квадратных метров — на 85 процентов.

Ранее власти нескольких популярных курортных стран, включая Таиланд, Малайзию, Армению, Грецию и Болгарию, с 1 мая упростили правила въезда для россиян. Также многие из вышеперечисленных государств отменили антиковидные ограничения внутри.

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