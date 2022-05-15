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27 минут назад

В каком замке туристов превращают в привидений

Катя Кобышева

Средневековый замок Вецио, расположенный на севере Италии, неподалеку от города Варенны, ежегодно привлекает путешественников со всего мира. Причем не только архитектурой и интересной историей, но и привидениями. "Рамблер" рассказывает, как каждый турист может стать привидением и остаться в замке по крайней мере на сезон.

В каком замке туристов превращают в привидений
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Замок существует уже более тысячи лет, когда его построили по приказу королевы Теолинды как крепость для обороны от набегов германских племен. До наших дней сохранились только стены и башня. На башню можно забраться по сохранившимся ступеням и с высоты посмотреть и на город, и на озеро Комо. Еще здесь живут хищные птицы: соколы, совы и канюки.

Но не только ради птиц и шикарных видов сюда приезжают путешественники. Особую атмосферу в этом месте создают гипсовые призраки, застывшие в самых причудливых позах. Привидениями становятся сами туристы. Для этого им нужно надеть накидку из марли и гипса и провести неподвижно примерно тридцать минут. Так получаются совершенно удивительные композиции, которые, к тому же, регулярно обновляются. Ведь гипсовые призраки разрушаются со временем под воздействием дождей и и ветра.

Замок открыт для посещения каждый день с апреля по октябрь. А в холодные месяцы сюда можно приехать в выходные. Вход платный. В плохую погоду замок, как правило, закрыт. Дети до семи лет могут посещать замок бесплатно. А вот с животными сюда нельзя.

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