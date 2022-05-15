В каком замке туристов превращают в привидений

Средневековый замок Вецио, расположенный на севере Италии, неподалеку от города Варенны, ежегодно привлекает путешественников со всего мира. Причем не только архитектурой и интересной историей, но и привидениями. "Рамблер" рассказывает, как каждый турист может стать привидением и остаться в замке по крайней мере на сезон.

Замок существует уже более тысячи лет, когда его построили по приказу королевы Теолинды как крепость для обороны от набегов германских племен. До наших дней сохранились только стены и башня. На башню можно забраться по сохранившимся ступеням и с высоты посмотреть и на город, и на озеро Комо. Еще здесь живут хищные птицы: соколы, совы и канюки.

Но не только ради птиц и шикарных видов сюда приезжают путешественники. Особую атмосферу в этом месте создают гипсовые призраки, застывшие в самых причудливых позах. Привидениями становятся сами туристы. Для этого им нужно надеть накидку из марли и гипса и провести неподвижно примерно тридцать минут. Так получаются совершенно удивительные композиции, которые, к тому же, регулярно обновляются. Ведь гипсовые призраки разрушаются со временем под воздействием дождей и и ветра.