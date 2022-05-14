В Абхазии может появиться туристическая полиция

Главной целью работы такой полиции будет предотвращение чрезвычайных ситуаций с путешественниками.

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В Абхазии предложили создать туристическую полицию, которая бы помогала незарегистрированным туристическим группам, путешествующим самостоятельно по горам. С такой инициативой выступил министр по туризму республики Теймураз Хишба.

Глава министерства заявил, что в настоящее время никто в стране не отслеживает маршруты передвижения и количественный состав подобных групп. Таким образом, если туристы попадают в происшествие, их порой ищут неделями.