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1 час назад

В Абхазии может появиться туристическая полиция

Inc-News

Главной целью работы такой полиции будет предотвращение чрезвычайных ситуаций с путешественниками.

В Абхазии может появиться туристическая полиция
Фото: Inc-NewsInc-News

В Абхазии предложили создать туристическую полицию, которая бы помогала незарегистрированным туристическим группам, путешествующим самостоятельно по горам. С такой инициативой выступил министр по туризму республики Теймураз Хишба.

Глава министерства заявил, что в настоящее время никто в стране не отслеживает маршруты передвижения и количественный состав подобных групп. Таким образом, если туристы попадают в происшествие, их порой ищут неделями.

В итоге походы для некоторых путешественников заканчиваются трагически.

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