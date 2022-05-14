Что посмотреть в Ереване за выходные

Ереван пользуется большой популярностью у российских туристов. Что можно успеть посмотреть, если прилететь в город на выходные. Редакция ТУРИСТАС собрала наиболее интересные места.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Обязательно стоить посетить архитектурный комплекс «Каскад». Там помимо лестниц, фонтанов, клумб и красивой архитектуры есть и музеи. Музей матенадаран. Его коллекция насчитывает порядка 2000 экземпляров древних рукописей.

Обязатена к посещению голубая мечеть. Она стала символом армяно-иранской дружбы. Сейчас это единственная действующая мечеть в Ереване. Также стоит посетить самый старый район Конд и старинный ереванский парк, который называют английским.